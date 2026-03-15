حامد صادقی سطری در گفتگو با خبرنگار سنقروکلیایی با اشاره به نزدیک شدن چهارشنبه‌سوری اظهار کرد: مراسم چهارشنبه آخر سال امسال با توجه به شرایط خاص کشور و حضور هم‌وطنان در عرصه‌های مختلف خدمت و مقاومت، کاملاً متفاوت از سال‌های گذشته است.

وی افزود: اولویت اصلی دستگاه‌های خدمات‌رسان، انتظامی و امنیتی در این مقطع حفظ امنیت و آرامش مردم و پشتیبانی از میدان نبرد با دشمنان است.

دادستان سنقروکلیایی تصریح کرد: هر اقدامی که به بهانه چهارشنبه‌سوری منجر به خسارت، بروز مشکلات در سطح شهر یا ایجاد اخلال در نظم عمومی شود، در شرایط فعلی ناشی از اهداف دشمن تلقی گردیده و عاملان آن مطابق با ضوابط و مقررات جنگی مورد برخورد قاطع قرار خواهند گرفت.

صادقی سطری با بیان اینکه دادستانی شهرستان حامی ضابطین عام و خاص در تأمین نظم عمومی است، ادامه داد: گزارش‌ها و شکایات مردمی درباره استفاده از وسایل محترقه و مواد انفجاری در معابر از جمله خیابان آیت‌الله خامنه‌ای، شهرک شهداء و شهرک ولی‌عصر دریافت شده است.

وی تأکید کرد: ضابطین عام و خاص از جمله نیروهای انتظامی، سپاه و بسیج موظفند در تمام نقاط شهر، با هرگونه بی‌نظمی و اقدامات خطرآفرین برخورد جدی و فوری داشته باشند تا چهارشنبه‌سوری امسال بدون حادثه و در کمال امنیت سپری شود.

دادستان سنقروکلیایی در پایان از شهروندان خواست با همکاری و هوشیاری، اجرای دستورالعمل‌های امنیتی را تسهیل کنند و با پرهیز از رفتارهای مخاطره‌آمیز، زمینه آرامش عمومی شهر را فراهم آورند.