۲۴ اسفند ۱۴۰۴، ۱۴:۵۲

برخورد جدی با اخلال‌گران نظم عمومی در چهارشنبه‌سوری سنقروکلیایی

کرمانشاه - دادستان شهرستان سنقروکلیایی با هشدار درباره اقدامات مخاطره‌آمیز در چهارشنبه‌سوری، اعلام کرد هرگونه رفتار مخرب یا اخلال در نظم عمومی مشمول برخورد قاطع خواهد شد.

حامد صادقی سطری در گفتگو با خبرنگار سنقروکلیایی با اشاره به نزدیک شدن چهارشنبه‌سوری اظهار کرد: مراسم چهارشنبه آخر سال امسال با توجه به شرایط خاص کشور و حضور هم‌وطنان در عرصه‌های مختلف خدمت و مقاومت، کاملاً متفاوت از سال‌های گذشته است.

وی افزود: اولویت اصلی دستگاه‌های خدمات‌رسان، انتظامی و امنیتی در این مقطع حفظ امنیت و آرامش مردم و پشتیبانی از میدان نبرد با دشمنان است.

دادستان سنقروکلیایی تصریح کرد: هر اقدامی که به بهانه چهارشنبه‌سوری منجر به خسارت، بروز مشکلات در سطح شهر یا ایجاد اخلال در نظم عمومی شود، در شرایط فعلی ناشی از اهداف دشمن تلقی گردیده و عاملان آن مطابق با ضوابط و مقررات جنگی مورد برخورد قاطع قرار خواهند گرفت.

صادقی سطری با بیان اینکه دادستانی شهرستان حامی ضابطین عام و خاص در تأمین نظم عمومی است، ادامه داد: گزارش‌ها و شکایات مردمی درباره استفاده از وسایل محترقه و مواد انفجاری در معابر از جمله خیابان آیت‌الله خامنه‌ای، شهرک شهداء و شهرک ولی‌عصر دریافت شده است.

وی تأکید کرد: ضابطین عام و خاص از جمله نیروهای انتظامی، سپاه و بسیج موظفند در تمام نقاط شهر، با هرگونه بی‌نظمی و اقدامات خطرآفرین برخورد جدی و فوری داشته باشند تا چهارشنبه‌سوری امسال بدون حادثه و در کمال امنیت سپری شود.

دادستان سنقروکلیایی در پایان از شهروندان خواست با همکاری و هوشیاری، اجرای دستورالعمل‌های امنیتی را تسهیل کنند و با پرهیز از رفتارهای مخاطره‌آمیز، زمینه آرامش عمومی شهر را فراهم آورند.

کد خبر 6775446

