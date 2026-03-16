۲۵ اسفند ۱۴۰۴، ۱۴:۴۵

دستگیری عوامل شبکه‌های اینترنشنال و من و تو در کرمان

کرمان- دادستان کرمان از شناسایی و دستگیری ۴ نفر از عوامل مرتبط با شبکه‌های ماهواره‌ای اینترنشنال و من و تو که اقدام به تصویربرداری از تجهیزات نظامی در این استان می کردند خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی بخشی، ظهر دوشنبه به خبرنگاران گفت: با تلاش‌های شبانه‌روزی سربازان گمنام امام زمان (عج) در سازمان اطلاعات سپاه ثارالله استان کرمان و با استفاده از گزارش‌های دقیق مردمی واصله به ستاد خبری ۱۱۴ و گشت‌های اطلاعاتی بسیج، چهار نفر از عوامل مرتبط با شبکه‌های تروریستی و معاند اینترنشنال و من و تو که در پوشش‌های مختلف اقدام به جاسوسی و جمع‌آوری اطلاعات از محل استقرار تجهیزات نظامی در سطح استان کرمان می‌نمودند، شناسایی و دستگیر شدند.

وی با بیان اینکه این افراد با همکاری و هدایت شبکه‌های مذکور، نسبت به تهیه و ارسال تصاویر و اطلاعات حساس از مراکز نظامی به خارج از کشور اقدام کرده بودند، افزود: این اقدامات که مصداق بارز همکاری با دشمن و اقدام علیه امنیت ملی محسوب می‌شود، با هوشیاری نیروهای امنیتی و همکاری مردم ولایت‌مدار استان خنثی گردید.

بخشی، در تشریح چگونگی شناسایی و دستگیری این افراد گفت: پس از دریافت گزارش‌های اولیه مبنی بر فعالیت مشکوک افراد در نزدیکی مراکز حساس نظامی، بلافاصله تیم‌های عملیاتی سازمان اطلاعات سپاه استان وارد عمل شده و با رصد اطلاعاتی و اقدامات فنی، هویت متهمان و ارتباط مستقیم آن‌ها با شبکه‌های معاند شناسایی شد. در ادامه، طی عملیاتی غافلگیرانه، هر چهار نفر در مخفیگاه‌های خود دستگیر و مقادیر قابل توجهی تجهیزات ارتباطی و مستندات مرتبط با فعالیت‌های جاسوسی از آنان کشف و ضبط گردید.

وی با تأکید بر عزم جدی دستگاه قضایی در برخورد با عوامل نفوذی و جاسوسان دشمن خاطرنشان کرد: جمهوری اسلامی ایران، به ویژه در شرایط کنونی که دشمنان قسم‌خورده نظام با انواع حربه‌ها از جمله جنگ و تبلیغات روانی به دنبال ضربه زدن به امنیت و اقتدار کشور هستند، اجازه هیچ‌گونه اقدام علیه امنیت ملی را نخواهد داد و با قاطعیت با مخلان نظم و امنیت برخورد خواهد کرد.

دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان کرمان در پایان از عموم مردم استان درخواست کرد: با همانند گذشته، ضمن حفظ هوشیاری خود، هرگونه فعالیت مشکوک و اطلاعاتی که امنیت استان و کشور را به مخاطره می‌اندازد، بلافاصله از طریق سامانه تلفنی ۱۱۴ ستاد خبری اطلاعات سپاه اطلاع‌رسانی نمایند تا اقدامات قانونی لازم در اسرع وقت صورت پذیرد.

