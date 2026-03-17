۲۶ اسفند ۱۴۰۴، ۱۰:۵۴

قدیمی: نظارت بیشتر والدین بر فرزندان در چهارشنبه‌ سوری ضرورت دارد 

کرمان- معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان کرمان بر نظارت بیشتر والدین بر فرزندان در آئین چهارشنبه‌ سوری تاکید کرد .

به گزارش خبرگزاری مهر، مجتبی قدیمی، گفت: با نزدیک شدن به آیین زیبای چهارشنبه‌سوری، از همه خانواده‌های گرامی تقاضا می‌شود در این شرایط خاص کشور ، برای پیشگیری از حوادث ناگوار، کمک به کادر درمان و برای پیشگیری از وارد شدن ترس و اضطراب به کودکان و سالمندان ، نظارت و توجه بیشتری به رفتار و فعالیت فرزندان خود داشته و ضمن آگاه‌سازی فرزندان درباره خطرات استفاده از مواد محترقه و وسایل خطرناک، آنان را به برگزاری این آیین سنتی به شکل ایمن و به دور از رفتارهای پرخطر و عدم استفاده از مواد محترقه تشویق کنند.

وی افزود: توصیه می‌شود از نگهداری و استفاده از مواد محترقه دست‌ساز یا خطرناک جداً خودداری شود.

کد خبر 6776848

