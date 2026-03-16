مراد قربانزاده هریس در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: باتوجه به وضعیت کنونی که کشور در شرایط خاص امنیتی و جنگی قرار دارد، هرگونه اقدام هنجارشکن، تهدیدآمیز یا استفاده از مواد محترقه و وسایل انفجاری در چهارشنبه آخر سال ، مصداق رفتار ضدامنیتی تلقی شده و با آن برخورد قاطع و فوری انجام خواهد شد.

وی افزود: دستگاه قضایی شهرستان با هماهنگی نیروهای امنیتی و انتظامی در آماده‌باش کامل است و در صورت مشاهده کوچک‌ترین تخلف، خودرو و وسایل مرتبط توقیف و پرونده قضایی تشکیل خواهد شد.

قربانزاده تصریح کرد: هیچ فرد یا گروهی حق ندارد به بهانه مراسم یا سرگرمی، امنیت مردم و آرامش عمومی را خدشه‌دار کند.

وی ادامه داد: از خانواده‌های محترم درخواست می گردد با هوشیاری کامل، مراقب فرزندان خود باشند و نسبت به خرید و استفاده از مواد محترقه یا حضور در تجمعات غیرمجاز ، به‌جد پرهیز نمایند.

دادستان لاهیجان گفت: ضمنا شعب قضایی در دادسرا فعال می باشند و کارگروه ویژه تأمین امنیت شهرستان ، متشکل از جامعه اطلاعاتی و نهادهای انتظامی، آمادگی کامل جهت شناسایی و برخورد با عوامل اخلال در نظم عمومی را دارند.

وی گفت: ضمن تشکر از مردم غیور و شهید پرور شهرستان در حفظ امنیت از طریق حضور در میادین و خیابان های شهر ، انتظار می رود تا در راستای پیشگیری از هرگونه حوادث احتمالی ، نسبت به توجیه و ارشاد جوانان و نوجوانان جهت عدم استفاده از مواد محترقه و خطرناک اقدام نمایند .

دادستان لاهیجان اضافه کرد: ضمنا صیانت از امنیت اجتماعی، اولویت مطلق دستگاه قضایی است و با توجه به شرایط کنونی کشور ، جرائم مرتبط با چهارشنبه‌سوری در چارچوب مقررات امنیتی و با اشد مجازات قانونی پیگیری خواهد شد.