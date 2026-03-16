به گزارش خبرنگار مهر، مهدی بخشی، صبح دوشنبه در جمع خبرنگاران با اشاره به در پیش بودن چهارشنبهسوری، نسبت به برخورد قاطع با هنجارشکنان و برهمزنندگان نظم عمومی هشدار داد و اعلام کرد: افرادی که در شب چهارشنبهسوری مرتکب جرم شوند، تا پایان فروردین ماه سال آینده در بازداشت خواهند بود.
وی با بیان اینکه در شرایط کنونی تأکید دستگاه قضایی بر حفظ امنیت و آسایش شهروندان است، افزود: متأسفانه برخی افراد با اقدامات نادرست و خطرناک در چهارشنبهسوری، علاوه بر ایجاد نگرانی و ترس در مردم، سبب می شوند تا زمینه اقدامات ضد امنیتی توسط تروریستها نیز فراهم شود.
بخشی، ادامه داد: بر همین اساس، کلیه افرادی که در این شرایط جنگی مرتکب تخلفات حادثهساز و جرم شوند دستگیر و خودرو آنها نیز به مدت دو ماه توقیف خواهد شد.
دادستان کرمان با تأکید بر لزوم رعایت قانون و پرهیز از هرگونه اقدام خلاف نظم عمومی، خاطرنشان کرد: انتظار داریم مردم فهیم استان کرمان با رعایت کامل توصیههای ایمنی و انتظامی، چهارشنبه آخر سال را با آرامش و بدون حادثه سپری کرده و از هرگونه رفتاری که منجر به بروز مشکل برای خود و دیگران شود، پرهیز نمایند.
این مقام قضایی همچنین از آمادگی کامل دستگاههای امنیتی و انتظامی برای برخورد با هرگونه جرم و تخلف در شب چهارشنبهسوری خبر داد و گفت: در صورت لزوم، با هماهنگی صورت گرفته، برخوردها با قاطعیت انجام خواهد پذیرفت.
