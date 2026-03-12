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۲۲ اسفند ۱۴۰۴، ۲:۱۲

دستگیری دومین عامل ارسال تصاویر به رسانه‌های معاند در کرمان

دستگیری دومین عامل ارسال تصاویر به رسانه‌های معاند در کرمان

کرمان- دادستان کرمان از دستگیر شدن دومین عامل ارسال تصاویر نقاط مورد حمله دشمن صهیونیستی- آمریکایی به رسانه‌های معاند در شهر کرمان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، مهدی بخشی، گفت: ماموران امنیتی کرمان در سلسله عملیات‌های هدفمند پایش و رصد دقیق فضای مجازی، از اقدام فردی که به تهیه و ارسال تصویر از نقاط مورد حمله دشمن صهیونی آمریکایی در کرمان به رسانه های معاند می کرده مطلع و در عملیاتی متهم را دستگیر و ضمن جلوگیری از ادامه روند ارسال تصاویر روانه زندان شد.

وی با اشاره به دستگیری فردی دیگر در روز گذشته در همین رابطه، به تمامی عناصری که در فضای مجازی و دیگر عرصه‌ها نقش پیاده نظام این دو رژیم متجاوز را ایفا کرده و با همراهی با دشمنان، اقدام به القاء ترس و شایعه‌سازی یا تهدید امنیت شهروندان می‌کنند، هشدار داد و افزود: این گونه فعالیت ها، اقدام علیه امنیت ملی تلقی شده و دستگاه‌های انتظامی، امنیتی و قضایی طبق قانون با قاطعیت و بدون مماشات برخورد خواهند کرد.

کد مطلب 6773092

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