شرط برگزاری ادامه رقابت های لیگ برتر والیبال/ لغومسابقات منتفی است

جبار قوچان نژاد در گفتگو با خبرنگار مهر، در واکنش به خبر لغو مسابقات لیگ برتر والیبال گفت: اصلا چنین موضوعی مطرح نیست. ما منتظر هستیم که شرایط به وضعیت ثبات برگردد تا فضا را برای آماده سازی برگشت تیم‌ها و برگزاری مسابقات فراهم کنیم.

وی گفت: در صورت شرایط باثبات در تلاش هستیم که حداقل مسابقات رفت و برگشت را برگزار کنیم. در حال حاضر زمان برای ما اهمیت زیادی دارد و نمی‌توانیم اظهارنظری در مورد لغو مسابقات لیگ داشته باشیم، همانطور که گفتم منتظریم تا شرایط به ثبات برسد و پس از آن مسابقات لیگ از سر گرفته می‌شود.

رئیس سازمان لیگ تاکید کرد: ما بعد از عید هم زمان داریم و در تلاش هستیم حداقل مسابقات رفت و برگشت را برگزار کنیم. امیدورام هر چه زودتر شرایط به حالت عادی برگردد. به امید خدا ایران در این جنگ پیروز خواهد شد و شرایط به حالت عادی برمی‌گردد.

وی در مورد نماینده تیم مردان در مسابقات لیگ قهرمانان آسیا ۲۰۲۶ گفت: تیم والیبال سپاهان بانوان پس از قهرمانی در رقابت‌های لیگ زنان آسیای مرکزی در مالدیو سهمیه حضور در لیگ قهرمانان زنان آسیا را کسب کرد و به این مسابقات اعزام می‌شود.در رابطه با نماینده آقایان هم ما مبنا را بر اعزام تیم صدرنشین قرار داده‌ایم. در حال حاضر تیم صدرنشین لیگ والیبال مردان تیم فولاد سیرجان است. اگر مسابقات رفت و برگشت هم برگزار شود پس از مشخص شدن تیم صدرنشین، این تیم نماینده ایران در این مسابقات خواهد بود.