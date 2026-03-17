۲۶ اسفند ۱۴۰۴، ۱۴:۵۶ کد خبر 6777135 استانها فارس استانها فارس ۲۶ اسفند ۱۴۰۴، ۱۴:۵۶ خنج فارس لرزید خنج- زمین لرزهای به بزرگی ۳.۳ ریشتر حوالی شهر خنج در استان فارس را لرزاند. به گزارش خبرگزاری مهر، زمین لرزهای به بزرگی ۳.۳ریشتر ساعت ۱۳:۵۶ سه شنبه ۲۶ اسفند ماه حوالی شهر خنج در استان فارس را لرزاند. این زلزله در عمق ۵ کیلومتری زمین رخ داده است.
