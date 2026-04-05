زلزله ۳.۴ ریشتری خشت فارس را لرزاند

به گزارش خبرگزاری مهر ، زمین لرزه‌ای به بزرگی ۳.۴ ریشتر ساعت ۱۳:۴۸ یکشنبه ۱۶ فروردین ماه حوالی شهر خشت از توابع شهرستان کازرون در استان فارس را لرزاند.

این زلزله در عمق ۱۰ کیلومتری زمین رخ داده است.