زلزله ۴.۱ ریشتری در نورآباد فارس

به گزارش خبرگزاری مهر، زمین لرزه ای به بزرگی ۴.۱ ریشتر ساعت ۸:۳۱ جمعه ۲۹ اسفند ماه حوالی شهر نورآباد از توابع شهرستان ممسنی در استان فارس را لرزاند.
این زلزله در عمق ۱۰ کیلومتری زمین رخ داده است.
ممسنی- زمین لرزه ای به بزرگی ۴.۱ ریشتر حوالی شهر نورآباد از توابع شهرستان ممسنی در استان فارس را لرزاند.
به گزارش خبرگزاری مهر، زمین لرزه ای به بزرگی ۴.۱ ریشتر ساعت ۸:۳۱ جمعه ۲۹ اسفند ماه حوالی شهر نورآباد از توابع شهرستان ممسنی در استان فارس را لرزاند.
این زلزله در عمق ۱۰ کیلومتری زمین رخ داده است.
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