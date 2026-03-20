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۲۹ اسفند ۱۴۰۴، ۹:۵۹

زلزله ۴.۱ ریشتری در نورآباد فارس

زلزله ۴.۱ ریشتری در نورآباد فارس

ممسنی- زمین لرزه ای به بزرگی ۴.۱ ریشتر حوالی شهر نورآباد از توابع شهرستان ممسنی در استان فارس را لرزاند.

به گزارش خبرگزاری مهر، زمین لرزه ای به بزرگی ۴.۱ ریشتر ساعت ۸:۳۱ جمعه ۲۹ اسفند ماه حوالی شهر نورآباد از توابع شهرستان ممسنی در استان فارس را لرزاند.

این زلزله در عمق ۱۰ کیلومتری زمین رخ داده است.

کد مطلب 6779447

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