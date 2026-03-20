زلزله ۴.۱ ریشتری در نورآباد فارس

به گزارش خبرگزاری مهر، زمین لرزه ای به بزرگی ۴.۱ ریشتر ساعت ۸:۳۱ جمعه ۲۹ اسفند ماه حوالی شهر نورآباد از توابع شهرستان ممسنی در استان فارس را لرزاند.

این زلزله در عمق ۱۰ کیلومتری زمین رخ داده است.