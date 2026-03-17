به گزارش خبرنگار مهر، حیدر عمرانی بعد از ظهر سه‌شنبه در بازدید از اداره ثبت‌احوال شهرستان دشتی ضمن تقدیر از تلاش کارکنان در حفظ آرامش و استمرار ارائه خدمات عمومی به شهروندان اظهار کرد: تکریم مردم و پاسخگویی به نیازهای آنان در هر شرایطی، وظیفه ذاتی مجموعه ثبت‌احوال است و خوشبختانه همکاران ما در دشتی با روحیه‌ای مثال‌زدنی، خدمت‌رسانی بی‌وقفه را ادامه داده‌اند.

وی با اشاره به اهمیت ثبت وقایع حیاتی در دوران بحران افزود: دقت، سرعت و صحت در انجام امور، معیار سنجش موفقیت ادارات ثبت‌احوال است. اینکه همکاران در دشتی توانسته‌اند در این شرایط حساس، خدمات را بدون وقفه ارائه کنند، نشان از تعهد، همدلی و درک عمیق از مسئولیت اجتماعی دارد.

مدیرکل ثبت‌احوال استان بوشهر بر لزوم حفظ ارتباط مؤثر با مردم، تسهیل فرآیندها و صیانت از حقوق شهروندان تأکید کرد و از کارکنان خواست تا با حفظ روحیه خدمت در شرایط جنگی، اعتبار تاریخی سازمان را تقویت کنند.