تحول در ساختار فرآیند ارزیابی های محیط زیستی

به گزارش خبرگزاری مهر، مرجان شاکری، مدیرکل دفتر ارزیابی زیستمحیطی سازمان حفاظت محیطزیست با اشاره به اولویتبخشی به سیاستهای ابلاغی معاونت محیطزیست انسانی، اظهار داشت: در سال ۱۴۰۴، تمرکز اصلی دفتر ارزیابی بر تقویت حکمرانی علمی و ارتقای شفافیت در فرآیند بررسی طرحهای ملی و منطقهای استوار بود. در همین راستا، نزدیک به ۲۵۰ طرح توسعهای (شامل طرحهای دارای پیشرفت فیزیکی و طرحهای جاری) در جلسات تخصصی مورد واکاوی قرار گرفت.
شاکری با بیان اینکه طی سال جاری ۳۵ جلسه متمرکز در کمیته ارزیابی برگزار شده است، به خروجی این نشستها اشاره کرد و گفت:موافقت محیطزیستی برای بیش از ۵۰ طرح توسعهای صادر، اصلاح و تکمیل ۵۰ پرونده جهت رفع نواقص و تکمیل مدارک به مجریان بازگردانده و مخالفت قطعی ۱۴ طرح به دلیل مغایرت با ملاحظات زیستمحیطی و عدم انطباق با استانداردهای پایداری رد شدند.
وی همچنین افزود: به منظور تسریع در فرآیند توسعه و تمرکززدایی، بخشی از طرحهای دارای پیشرفت فیزیکی برای اتخاذ تصمیم نهایی به ادارات کل استانی تفویض اختیار شده است.
مدیرکل دفتر ارزیابی در بخش دیگری از سخنان خود به آمار صدور مجوزها در حوزه صنایع و معادن پرداخت. بر اساس گزارش عملکرد سال ۱۴۰۴:
۱۸۹۰ مورد موافقت با استقرار صنایع،۱۱۲۸ مورد موافقت با بهرهبرداری و۹۴۸ مورد موافقت با توسعه پروانههای بهرهبرداری صادر شده است.
همچنین در راستای هوشمندسازی دولت و تسهیل فضای کسبوکار، از طریق سامانه پنجره واحد زمین، تعداد ۵۳۴۰ موافقت استقرار برای واحدهای تولیدی، صنعتی و خدماتی صادر شده است.
مرجان شاکری، برگزاری جلسات کمیته فنی با رویکرد نوین را از مهمترین اقدامات تحولی سال جاری برشمرد و تصریح کرد: برای نخستینبار، فرآیند ارزیابی اثرات زیستمحیطی با مشارکت مستقیم تیمهای تخصصی از دانشگاه صنعتی شریف، پژوهشکده محیطزیست و بهرهگیری از نظر مشورتی اساتید برجسته و کارشناسان مستقل بینالمللی انجام شد.
وی در پایان تأکید کرد که هدف نهایی این دفتر، هدایت چرخهای توسعه کشور در مسیر «توسعه پایدار» است تا ضمن حمایت از تولید و اشتغال، صیانت از منابع طبیعی و سلامت محیطزیست برای نسلهای آینده تضمین شود.
