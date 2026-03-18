آثار زیست محیطی انفجارها بر هوای تهران مقطعی است

به گزارش خبرگزاری مهر، فاطمه کریمی، مدیر عامل شرکت کنترل کیفیت هوای تهران با اشاره به بررسی دادههای ثبت شده در ایستگاههای سنجش آلودگی هوای شهر تهران اظهار کرد: این بررسیها نشان میدهد انفجارها و آتش سوزیهای ناشی از جنگ تحمیلی آمریکا و رژیم صهیونیستی در برخی مقاطع زمانی موجب تغییرات موقتی در شاخصهای آلودگی هوا شده است اما این اثرات در مقیاس کلی شهر پایدار نبوده است.
وی ادامه داد: بر اساس تحلیل دادههای کیفیت هوا در بازه زمانی ابتدای اسفند تا ساعات ابتدایی ۲۶ اسفند، مهمترین تغییر ثبتشده مربوط به افزایش مقطعی ذرات معلق بهویژه «ذرات معلق کمتر از ۲.۵ میکرون» بوده است. در این دوره در مجموع ۱۸ روز با شرایط قابل قبول و ۸ روز با شرایط ناسالم برای گروههای حساس ثبت شده و در اغلب موارد به دلیل شرایط مناسب پراکندگی جوی، اثر این افزایشها کوتاهمدت بوده است.
مدیرعامل شرکت کنترل کیفیت هوای تهران اضافه کرد: همچنین بررسیها نشان میدهد در ۱۷ اسفند و همزمان با وقوع برخی انفجارها و آتشسوزی در انبارهای ذخیره نفت، در بسیاری از ایستگاههای سنجش شهر افزایش غلظت ذرات معلق ثبت شده و در برخی ایستگاههای نزدیکتر به محل حادثه افزایش محدود دیاکسید گوگرد (SO₂) نیز مشاهده شده است. با این حال این افزایشها مقطعی بوده و شواهدی از شکلگیری بارش اسیدی مشاهده نشده است. انتشار دود و ذرات ناشی از این حوادث همچنین در برخی ساعات موجب کاهش میدان دید افقی و کاهش میزان تابش نور خورشید بویژه در ساعات اولیه صبح شده است.
وی ادامه داد: در مجموع باید گفت آثار زیست محیطی انفجارها بر کیفیت هوای شهر تا کنون عمدتاً کوتاهمدت و موضعی بوده و به دلیل شرایط مناسب جوی از جمله وزش باد، اختلاط مناسب هوا و بارش، از تبدیل شدن آن به یک پدیده پایدار آلودگی هوا در مقیاس شهر جلوگیری شده است.
کریمی در پایان تاکید کرد: با این حال به شهروندان توصیه میشود در ساعات پس از وقوع انفجارها و افزایش دود و ذرات معلق، تا حد امکان از حضور طولانی در فضای باز خودداری کرده، فعالیت بدنی سنگین در محیط بیرون را کاهش دهند و گروههای حساس از جمله سالمندان، کودکان و بیماران قلبی و ریوی احتیاط بیشتری داشته باشند تا میزان مواجهه با آلایندهها کاهش یابد.
