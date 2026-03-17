به گزارش خبرگزاری مهر، مهدی یعقوبی اظهار کرد: بوستان‌های جنگلی شامل طرق، ریحانه، کمپوست، کوهشار، کوه پارک، لویزان، وکیل آباد، خورشید و کمربند سبز جنوبی از ظهر امروز ۲۶ اسفندماه تا چهارشنبه صبح تعطیل خواهد بود.

معاون محیط‌ زیست و خدمات شهری شهرداری مشهد بیان کرد: تمهیدات ویژه در حوزه‌های مختلف معاونت خدمات شهری برای مقابله با بحران‌های احتمالی همزمان با چهارشنبه آخر سال پیش‌بینی شده و آماده‌باش کامل به تمامی ادارات فضای سبز و خدمات شهری مناطق ۱۳گانه در خصوص خطرات و حوادث احتمالی اعلام شده است.

وی افزود: ۱۴۵۰ نیروی پاکبان و کارشناس همراه با ۱۰۸ دستگاه ماشین‌آلات تخصصی مانند تانکر، خاور و نیسان، ۲۹۰ نفر نیروی انضباط شهری، همچنین تمامی عوامل اجرایی فضای سبز به همراه تجهیزات و ماشین‌آلات مرتبط در آماده‌باش کامل قرار دارند.

یعقوبی ادامه داد: ضمن آماده‌باش تانکرهای آبیاری و المی چاه‌های آب مناطق، کلیه مواد قابل اشتعال از جمله سرشاخه‌ها، برگ‌های سوزنی خشک و... در فضای سبز جمع‌آوری شده و نیروهای خدمات شهری نیز به صورت گسترده اقدام به جمع‌آوری پسماندهای قابل اشتعال از سطح شهر کرده‌اند.

همچنین از ساعت ۱۲ امروز ورود خودرو به بوستان کوهسنگی ممنوع است و تمامی بوستان‌های بانوان نیز از ساعت ۱۵ امروز تعطیل خواهند بود.

وی تاکید کرد: علاوه بر این‌ها، از ساعت ۱۶ عصر سه‌شنبه ۲۶ اسفند ۱۴۰۴، علاوه بر آماده‌باش تمامی ایستگاه‌های آتش‌نشانی، خودروهای آتش‌نشانی نیز در اماکن پرخطر سطح شهر مستقر خواهند شد تا ایمنی شهروندان تامین شود.