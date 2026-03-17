  1. استانها
  2. خراسان رضوی
۲۶ اسفند ۱۴۰۴، ۱۷:۱۰

بوستان‌های جنگلی مشهد تعطیل است

مشهد- معاون محیط‌ زیست و خدمات شهری شهرداری مشهد گفت: بوستان‌های جنگلی از ظهر امروز ۲۶ اسفندماه تا چهارشنبه صبح تعطیل خواهد بود.

به گزارش خبرگزاری مهر، مهدی یعقوبی اظهار کرد: بوستان‌های جنگلی شامل طرق، ریحانه، کمپوست، کوهشار، کوه پارک، لویزان، وکیل آباد، خورشید و کمربند سبز جنوبی از ظهر امروز ۲۶ اسفندماه تا چهارشنبه صبح تعطیل خواهد بود.

معاون محیط‌ زیست و خدمات شهری شهرداری مشهد بیان کرد: تمهیدات ویژه در حوزه‌های مختلف معاونت خدمات شهری برای مقابله با بحران‌های احتمالی همزمان با چهارشنبه آخر سال پیش‌بینی شده و آماده‌باش کامل به تمامی ادارات فضای سبز و خدمات شهری مناطق ۱۳گانه در خصوص خطرات و حوادث احتمالی اعلام شده است.

وی افزود: ۱۴۵۰ نیروی پاکبان و کارشناس همراه با ۱۰۸ دستگاه ماشین‌آلات تخصصی مانند تانکر، خاور و نیسان، ۲۹۰ نفر نیروی انضباط شهری، همچنین تمامی عوامل اجرایی فضای سبز به همراه تجهیزات و ماشین‌آلات مرتبط در آماده‌باش کامل قرار دارند.

یعقوبی ادامه داد: ضمن آماده‌باش تانکرهای آبیاری و المی چاه‌های آب مناطق، کلیه مواد قابل اشتعال از جمله سرشاخه‌ها، برگ‌های سوزنی خشک و... در فضای سبز جمع‌آوری شده و نیروهای خدمات شهری نیز به صورت گسترده اقدام به جمع‌آوری پسماندهای قابل اشتعال از سطح شهر کرده‌اند.

معاون محیط‌ زیست و خدمات شهری شهرداری مشهد خاطرنشان کرد: بوستان‌های جنگلی شامل طرق، ریحانه، کمپوست، کوهشار، کوه پارک، لویزان، وکیل آباد، خورشید و کمربند سبز جنوبی از ظهر امروز ۲۶ اسفندماه تا چهارشنبه صبح تعطیل خواهد بود. همچنین از ساعت ۱۲ امروز ورود خودرو به بوستان کوهسنگی ممنوع است و تمامی بوستان‌های بانوان نیز از ساعت ۱۵ امروز تعطیل خواهند بود.

وی تاکید کرد: علاوه بر این‌ها، از ساعت ۱۶ عصر سه‌شنبه ۲۶ اسفند ۱۴۰۴، علاوه بر آماده‌باش تمامی ایستگاه‌های آتش‌نشانی، خودروهای آتش‌نشانی نیز در اماکن پرخطر سطح شهر مستقر خواهند شد تا ایمنی شهروندان تامین شود.

کد خبر 6777250

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها