به گزارش خبرگزاری مهر، شینا انصاری، رئیس سازمان حفاظت محیطزیست، در پی شهادت دکتر علی لاریجانی، دبیر شورای عالی امنیت ملی، فرزند ایشان دکتر مرتضی لاریجانی و جمعی از همراهانشان، پیام تسلیتی صادر کرد.
در متن این پیام آمده است:
بسمالله الرحمن الرحیم
انا لله و انا الیه راجعون
شهادت دکتر علی لاریجانی، دبیر شورای عالی امنیت ملی، به عنوان انسانی اندیشمند، سیاستمداری هوشمند و مدیری ارزشمند، در مقطعی حساس که نظام جمهوری اسلامی ایران بیش از هر زمان دیگری به تجربه و تدبیر ایشان نیازمند بود، موجب تأثر و اندوه عمیق گردید.
بی شک، خدمات ارزنده و تجربیات گسترده آن شهید والامقام در عرصههای مختلف فکری، فرهنگی، رسانهای و مدیریتی، از ایشان چهرهای جامع و اثرگذار ساخته بود که میتوانست با نگاه اجماعساز و اندیشه راهبردی خود در مسیر اعتلای کشور نقشآفرین باشد.
اما همانگونه که دشمنان کینهتوز انقلاب اسلامی پیشتر با جنایت در به شهادت رساندن پیشوای فقید انقلاب، حضرت آیتالله العظمی خامنهای(ره) و جمعی از فرماندهان ارشد نظامی، کوشیدند مسیر پیشرفت ملت ایران را سد کنند، اینبار نیز با ارتکاب جنایتی دیگر، بار دیگر چهره پلید و ضدانسانی خود را آشکار ساختند.
بیتردید نظام مقتدر جمهوری اسلامی ایران با تکیه بر ایمان، وحدت مردم و ساختار مستحکم خود، راه شهیدان والامقام را با قدرت و صلابت ادامه خواهد داد.
اینجانب شهادت مظلومانه دکتر علی لاریجانی، فرزند برومندشان دکتر مرتضی لاریجانی و دیگر همراهان ایشان را به محضر ملت شریف ایران، خانواده گرانقدر لاریجانی و همکاران و یاران ایشان تسلیت عرض نموده، از درگاه خداوند متعال برای آن عزیزان علوّ درجات و برای بازماندگان صبر و اجر مسئلت مینمایم.
شینا انصاری-رئیس سازمان حفاظت محیطزیست
