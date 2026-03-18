۲۷ اسفند ۱۴۰۴، ۱۲:۱۸

رئیس سازمان حفاظت محیط‌زیست شهادت علی لاریجانی را تسلیت گفت

به گزارش خبرگزاری مهر، شینا انصاری، رئیس سازمان حفاظت محیط‌زیست، در پی شهادت دکتر علی لاریجانی، دبیر شورای عالی امنیت ملی، فرزند ایشان دکتر مرتضی لاریجانی و جمعی از همراهانشان، پیام تسلیتی صادر کرد.

در متن این پیام آمده است:

بسم‌الله الرحمن الرحیم

انا لله و انا الیه راجعون

شهادت دکتر علی لاریجانی، دبیر شورای عالی امنیت ملی، به عنوان انسانی اندیشمند، سیاستمداری هوشمند و مدیری ارزشمند، در مقطعی حساس که نظام جمهوری اسلامی ایران بیش از هر زمان دیگری به تجربه و تدبیر ایشان نیازمند بود، موجب تأثر و اندوه عمیق گردید.

بی‌ شک، خدمات ارزنده و تجربیات گسترده آن شهید والامقام در عرصه‌های مختلف فکری، فرهنگی، رسانه‌ای و مدیریتی، از ایشان چهره‌ای جامع و اثرگذار ساخته بود که می‌توانست با نگاه اجماع‌ساز و اندیشه راهبردی خود در مسیر اعتلای کشور نقش‌آفرین باشد.

اما همان‌گونه که دشمنان کینه‌توز انقلاب اسلامی پیش‌تر با جنایت در به شهادت رساندن پیشوای فقید انقلاب، حضرت آیت‌الله العظمی خامنه‌ای(ره) و جمعی از فرماندهان ارشد نظامی، کوشیدند مسیر پیشرفت ملت ایران را سد کنند، این‌بار نیز با ارتکاب جنایتی دیگر، بار دیگر چهره پلید و ضدانسانی خود را آشکار ساختند.

بی‌تردید نظام مقتدر جمهوری اسلامی ایران با تکیه بر ایمان، وحدت مردم و ساختار مستحکم خود، راه شهیدان والامقام را با قدرت و صلابت ادامه خواهد داد.

اینجانب شهادت مظلومانه دکتر علی لاریجانی، فرزند برومندشان دکتر مرتضی لاریجانی و دیگر همراهان ایشان را به محضر ملت شریف ایران، خانواده گران‌قدر لاریجانی و همکاران و یاران ایشان تسلیت عرض نموده، از درگاه خداوند متعال برای آن عزیزان علوّ درجات و برای بازماندگان صبر و اجر مسئلت می‌نمایم.

شینا انصاری-رئیس سازمان حفاظت محیط‌زیست

