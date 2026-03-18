به گزارش خبرگزاری مهر، شینا انصاری، رئیس سازمان حفاظت محیط‌زیست، در پی شهادت دکتر علی لاریجانی، دبیر شورای عالی امنیت ملی، فرزند ایشان دکتر مرتضی لاریجانی و جمعی از همراهانشان، پیام تسلیتی صادر کرد.

در متن این پیام آمده است:

بسم‌الله الرحمن الرحیم

انا لله و انا الیه راجعون

شهادت دکتر علی لاریجانی، دبیر شورای عالی امنیت ملی، به عنوان انسانی اندیشمند، سیاستمداری هوشمند و مدیری ارزشمند، در مقطعی حساس که نظام جمهوری اسلامی ایران بیش از هر زمان دیگری به تجربه و تدبیر ایشان نیازمند بود، موجب تأثر و اندوه عمیق گردید.

بی‌ شک، خدمات ارزنده و تجربیات گسترده آن شهید والامقام در عرصه‌های مختلف فکری، فرهنگی، رسانه‌ای و مدیریتی، از ایشان چهره‌ای جامع و اثرگذار ساخته بود که می‌توانست با نگاه اجماع‌ساز و اندیشه راهبردی خود در مسیر اعتلای کشور نقش‌آفرین باشد.

اما همان‌گونه که دشمنان کینه‌توز انقلاب اسلامی پیش‌تر با جنایت در به شهادت رساندن پیشوای فقید انقلاب، حضرت آیت‌الله العظمی خامنه‌ای(ره) و جمعی از فرماندهان ارشد نظامی، کوشیدند مسیر پیشرفت ملت ایران را سد کنند، این‌بار نیز با ارتکاب جنایتی دیگر، بار دیگر چهره پلید و ضدانسانی خود را آشکار ساختند.

بی‌تردید نظام مقتدر جمهوری اسلامی ایران با تکیه بر ایمان، وحدت مردم و ساختار مستحکم خود، راه شهیدان والامقام را با قدرت و صلابت ادامه خواهد داد.

اینجانب شهادت مظلومانه دکتر علی لاریجانی، فرزند برومندشان دکتر مرتضی لاریجانی و دیگر همراهان ایشان را به محضر ملت شریف ایران، خانواده گران‌قدر لاریجانی و همکاران و یاران ایشان تسلیت عرض نموده، از درگاه خداوند متعال برای آن عزیزان علوّ درجات و برای بازماندگان صبر و اجر مسئلت می‌نمایم.

شینا انصاری-رئیس سازمان حفاظت محیط‌زیست