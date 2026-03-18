۲۷ اسفند ۱۴۰۴، ۱۵:۵۳

حمله دشمن به پمپ بنزین روستای کمشک بستک

بندرعباس-دشمنان آمریکایی صهیونیستی پمپ بنزین روستای کمشک بستک را مورد حمله قرار دادند.

به گزارش خبرگزاری مهر، ظهر چهارشنبه یک پرتابه دشمن آمریکایی - صهیونیستی به پمپ بنزین روستای کمشک در شهرستان بستک اصابت کرد.

برخورد این پرتابه موجب آسیب به این جایگاه سوخت شده است.

خوشبختانه این حمله آسیب جانی در پی نداشته است.

