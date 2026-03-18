حمله دشمن به پمپ بنزین روستای کمشک بستک

به گزارش خبرگزاری مهر، ظهر چهارشنبه یک پرتابه دشمن آمریکایی - صهیونیستی به پمپ بنزین روستای کمشک در شهرستان بستک اصابت کرد.

برخورد این پرتابه موجب آسیب به این جایگاه سوخت شده است.

خوشبختانه این حمله آسیب جانی در پی نداشته است.