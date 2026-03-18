اجرای ۱۲۳۵ پروژه آب و فاضلاب در مازندران

به گزارش خبرنگار مهر، بهزاد برارزاده بعدازظهر چهارشنبه در گفت وگو با خبرنگاران با تسلیت شهادت رهبر معظم انقلاب با بیان اینکه با تمام وجود نسبت به آرمان های انقلاب اسلامی وفادار هستیم،گفت: مازندران میزبان مسافرانی از مناطق مختلف کشور است.

وی با اشاره به افزایش مصرف آب در روزهای پایانی سال گفت: پایداری شبکه در تولید و مصرف باید توازن داشته باشد و در دهه فجر ۶۰۰ میلیارد تومان برای پروژه‌های دهه فجر افتتاح شد.

وی با عنوان اینکه در شرایط کنونی کار را تعطیل نکردیم، افزود: سه هزار و ۱۰۰ میلیارد تومان اعتبار ملی در استان جذب شده است.

برارزاده از آماده افتتاح بودن ۹ پروژه آب و فاضلاب در استان خبر داد و گفت: این تلاش ها برای پایداری خدمات صورت می گیرد.

مدیر عامل آب و فاضلاب مازندران گفت: در ایام دهه فجر نیز ۷۶ پروژه افتتاح و اجرا شده است.

وی با عنوان این که هزار و ۲۳۵ پروژه در استان در دست اجرا است، گفت: این پروژه ها در مناطق مختلف استان در دست اجرا است.

برارژاده تصریح کرد: در زمینه فاضلاب میزان پوشش استان ۲۲ درصد بوده که عقب ماندگی نسبت به میانگین و پوشش ۶۰ درصدی در کشور وجود دارد.

وی از اجرای طرح تصفیه خانه فاضلاب در ۱۱ شهر استان خبر داد و صرفه جویی در مصرف آب را در استان الزامی دانست.

مدیرعامل آب و فاضلاب مازندران به پویش هر خانه یک مخزن اشاره کرد و گفت: برای هر خانه یک مخزن ۸۰۰ تا هزار مترمکعب آب نیاز است تا در مواقع پدافند غیرعامل مشکلی ایجاد نشود.