اجرای ۲۴۰ پروژه آبرسانی روستایی در بابل

به گزارش خبرنگار مهر، بهزاد برارزاده شامگاه شنبه در حاشیه عملیات آبرسانی به مجتمع کرکنار شهرستان بابل ظهار داشت: عملیات آبرسانی به مجتمع کرکنار با هدف ایجاد ذخیره مطمئن در مواقع پیک مصرف با اجرای عملیاتی شامل ۲ هزار متر شبکه توزیع با لوله پلی اتیلن به قطر ۵۰۰ و۱۶۰، احداث مخزن ۵۰۰ متر مکعبی و محوطه سازی آغاز شده است.

وی اعتبار در نظر گرفته شده برای این مجتمع آبرسانی را ۶۵ میلیارد ریال اعلام کرد و افزود: پس از اتمام عملیات اجرایی و بهره برداری از این پروژه ۱۲۰۰ خانوار روستای کرکنار از توابع شهرستان بابل از مزایای آن بهره مند خواهند شد.

وی در ادامه سخنانش با اشاره به اجرای ۶۰۰ پروژه از محل محرومیت زدایی، بنیاد برکت و مجمع خیرین و ۲۰۰ روستا در قالب قرارداد با قرارگاه امام حسن مجتبی (ع) گفت: تفکر بسیجی در اجرای پروژه‌های آبرسانی در استان نهادینه شده و اکنون پروژه‌های زیادی توسط قرارگاه امام حسن مجتبی (ع) و بسیج سازندگی در حال اجراست.

برارزاده از انعقاد قرارداد فاز دوم پروژه‌های آبرسانی در قالب طرح محرومیت زدایی با قرارگاه امام حسن مجتبی (ع) خبر داد و گفت: تاکنون عملیات اجرایی ۱۲۰ کیلومتر شبکه توزیع و احداث ۱۳ باب مخزن ذخیره به اتمام رسیده است.

وی با اشاره به اجرای پروژه‌های متعدد آبرسانی با اختصاص ۵۰۰ میلیارد تومان از منابع مختلف در سطح استان اظهار داشت: در حال حاضر ۲۴۰ پروژه در شهرستان بابل در حال اجراست و در فاز دوم محرومیت زدایی اجرای ۲۴۷ پروژه آبرسانی روستایی در این شهرستان پیش بینی شده است.

مدیر عامل شرکت آب و فاضلاب مازندران در خصوص پروژه‌های جمع آوری شبکه فاضلاب در بابل گفت: در بخش فاضلاب پیشرفتهای خوبی در این شهر داشتیم که چندی پیش پروژه فاضلاب بحر ارم شرقی و غربی به بهره برداری رسید و پروژه فاضلاب کاظم بیگی نیز طی دهه فجر امسال آماده بهره برداری خواهد شد.

عقب ماندگی‌های حوزه آب و فاضلاب در بابل روبه جبران است

در ادامه سردار مهدی سعادتی نماینده مردم شهرستان بابل در مجلس با تبریک هفته بسیج و نقش مردم در تمامی مراحل انقلاب اظهار داشت: خوشبختانه عقب ماندگی‌های حوزه آب و فاضلاب در بابل با پیگیری نماینده‌ها و شرکت آبفا استان مرتفع و پیشرفتهای خوبی در این زمینه حاصل شده است در همین راستا تلاش می‌کنیم اعتبارات خوبی برای اجرای پروژه‌های فاضلاب در شهر و روستاهای بابل اختصاص یابد.

کریمی دیگر نماینده مردم بابل در مجلس نیز طی سخنان کوتاهی اظهار داشت: طی دو سال گذشته جهاد آبرسانی صورت گرفته و عزمی به وجود آمده است که بتوانیم سهم مردم را مطالبه کنیم و تاکنون پیشرفتهای خوبی در سطح استان به دست آمده است.