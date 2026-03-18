بیانیه جامعه فرهنگی و دانش آموزی کرمان برای شهیدان لاریجانی و سلیمانی

به گزارش خبرگزاری مهر، در بیانیه جامعه فرهنگی و دانش آموزی استان کرمان در پی اعلام شهادت دکتر علی لاریجانی و سردار غلامرضا سلیمانی آمده است:

بسم‌الله الرحمن الرحیم

وَلا تَحسَبَنَّ الَّذینَ قُتِلوا فی سَبیلِ اللَّهِ أَمواتًا بَل أَحیاءٌ عِندَ رَبِّهِم یُرزَقونَ

جامعه فرهنگیان و دانش آموزان استان کرمان، با اندوهی عمیق و با روحی عزادار، شهادت پرافتخار دو چهره برجسته نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران؛ دکتر علی لاریجانی، دبیرکل شورای عالی امنیت ملی و سردار رشید اسلام، غلامرضا سلیمانی، رئیس سازمان بسیج مستضعفین کشور را به پیشگاه حضرت ولی عصر (عجل الله تعالی فرجه الشریف)، مقام معظم رهبری (حفظه الله)، خانواده‌های معزز این دو شهید عزیز، همرزمان جان برکف و ملت شریف ایران تسلیت عرض می‌نماید.

شهادت دو یار وفادار انقلاب، که هر یک به سهم خود در پاسداری از آرمان‌های نظام مقدس جمهوری اسلامی و عزت این مرز و بوم نقش‌آفرین بودند، ضایعه‌ای جبران‌ ناپذیر برای کشور محسوب می‌شود.

دکتر لاریجانی، با درایت و تعهد مثال‌زدنی خود در سنگرهای مختلف خدمت، همواره چراغ راه خدمتگزاران نظام بود و سردار سلیمانی، نماد شجاعت، اخلاص و مقاومت، الگویی جاودان برای نسل‌های آینده خواهد بود.

فرهنگیان و دانش آموزان استان کرمان، ضمن محکومیت قاطع جنایات تروریستی مزدوران استکبار جهانی و صهیونیسم بین‌الملل، یاد و خاطره این مجاهدان نستوه را گرامی داشته و از خداوند متعال برای روح بلند هر دو شهید عالیقدر، علو درجات و همنشینی با اولیاء الهی و برای بازماندگان، صبر جمیل و اجر جزیل مسئلت دارند.

جامعه فرهنگی و دانش آموزی استان کرمان