به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت نیرو، مصطفی رجبی مشهدی معاون برق و انرژی وزارت نیرو و رییس هیات تنظیم بازار برق ایران با اشاره به این ابلاغیه گفت: به استناد تبصره ۲ ماده ۴ آیین نامه اجرایی ماده ۴ قانون مانع زدایی از توسعه صنعت برق کشور، شرکت مدیریت شبکه برق ایران موظف شده است در صورتی که نیروگاه های صنایع اقدام به فروش برق نموده و بنا به دلایلی نظیر کمبود سوخت، برنامه تعمیرات و ...‌ امکان تولید برق نداشته باشند، با توجه به برق در دسترس شبکه نسبت به تامین برق صنایع طرف قرارداد این نیروگاه‌ها اقدام و هزینه آن را (هزینه پشتیبانی از معاملات خارج از بازار نیروگاه‌ها) را بر اساس شرایط تعیین‌شده در این ابلاغیه محاسبه و در صورتحساب نیروگاه‌ها اعمال کند.

سخنگوی صنعت برق اظهار داشت : مطابق این ضوابط، برای نیروگاه‌های مشمول ماده (۴) قانون مانع‌زدایی از توسعه صنعت برق و نیروگاه‌های مجاز به فروش برق در تابلوی برق آزاد بورس انرژی، در شرایطی که عدم تولید نیروگاه به دلیل محدودیت‌ها منتسب به نیروگاه نباشد، برای پشتیبانی از مصرف کنندگان طرف قرارداد هزینه‌ای معادل متوسط قیمت تابلوی برق آزاد در همان دوره محاسبه و از نیروگاه به دلیل عدم ایفای تعهدات دریافت می‌شود. در شرایطی که نیروگاه مستقر در صنعت به خاطر محدودیت های فنی خود قادر به تولید نباشد، این رقم معادل ۱.۴ برابر متوسط قیمت تابلوی برق آزاد خواهد بود.

معاون برق و انرژی وزارت نیرو افزود: بر اساس این ابلاغیه، هزینه پشتیبانی از معاملات خارج از بازار نیروگاه‌های تجدیدپذیر نیز معادل نرخ خرید برق از سوی سازمان انرژی‌های تجدیدپذیر و بهره‌وری انرژی برق (ساتبا) تعیین شده است.

رجبی مشهدی با اشاره به مفاد مندرج در این دستورالعمل افزود؛ عدم تولید نیروگاه به دلیل مشکلات شبکه انتقال و یا دستورات مرکز ملی راهبری مدیریت شبکه از جمله شرایط غیر منتسب به نیروگاهها هستند و در مقابل، عدم تولید ناشی از کمبود سوخت، حوادث داخل نیروگاه و محدودیت‌های مرتبط با تعمیرات دوره ای نیروگاه از جمله شرایط منتسب به نیروگاه هستند که برای آن نرخ پشتیبانی بالاتری در نظر گرفته شده است.

رییس هیات تنظیم بازار برق تصریح کرد: در صورت بروز حوادث غیرمترقبه و یا بروز شرایطی که در این دستورالعمل به آن اشاره نشده است، تعیین هزینه پشتیبانی نیروگاه‌ها بر عهده هیات تنظیم بازار برق خواهد بود.

معاون برق و انرژی وزارت نیرو با بیان اینکه شرکت مدیریت شبکه برق ایران مکلف شده است برای دریافت این هزینه‌ها تضامین لازم را از نیروگاه‌ها دریافت کند افزود: بر اساس این ضوابط، نیروگاه‌ها نیز موظف‌اند حداکثر ظرف ۱۵ روز کاری پس از اعلام شرکت مدیریت شبکه برق ایران، هزینه‌های اعلامی مربوط به پشتیبانی معاملات را پرداخت کنند.