به گزارش خبرگزاری مهر، شورای شبکه هیئت و تشکل‌های مردمی استان مازندران به همراه جمعی از نهادها و مجموعه‌های فرهنگی و مذهبی، با انتشار بیانیه‌ای از حضور گسترده و به‌موقع مردم استان در عرصه‌های اجتماعی قدردانی کردند.

در این بیانیه با اشاره به نقش مردم در تحولات اجتماعی آمده است: حضور آگاهانه و به‌هنگام مردم، معادلات دشمنان را تغییر داده و نشان‌دهنده بصیرت و آمادگی همیشگی آنان است.

بیانیه همچنین با تأکید بر تداوم این مسیر تصریح می‌کند: روند پیش‌رو همچنان نیازمند حضور فعال و مستمر مردم در صحنه است و این حضور باید در سال آینده نیز با همان قوت ادامه یابد.

تشکل‌های امضاکننده با دعوت از اقشار مختلف مردم برای مشارکت در برنامه‌ها و اجتماعات، بر اهمیت انسجام اجتماعی و فعالیت‌های جمعی در پیشبرد اهداف فرهنگی و اجتماعی تأکید کردند.

در پایان این بیانیه، برگزاری اجتماعات و برنامه‌های شبانه در سطح استان به‌عنوان یکی از بسترهای تداوم این حضور مردمی مورد اشاره قرار گرفته است.

اسامی تشکل‌های امضاکننده:

شورای شبکه هیات و تشکل‌های دینی استان مازندران

سازمان بسیج مداحان و هیئات مذهبی مازندران

جامعه ایمانی مشعر مازندران

انجمن اسلامی دانش‌آموزی مازندران

کانون مداحان مازندران

شورای هیات مذهبی مازندران

هیات دانشجویی استان مازندران

مجمع کانون‌های فرهنگی تبلیغی مازندران

شورای هیات مذهبی بانوان مازندران

بنیاد دعبل خزایی مازندران

جامعه فعالان مردمی اربعین مازندران

هیات رزمندگان اسلام مازندران