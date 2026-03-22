رژیم مالی در تنگه هرمز باید مبتنی بر ریال باشد

رسول بخشی دستجردی عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، در گفتگو با خبرنگار مهر در رابطه با اهمیت بسته شدن تنگه هرمز و حفظ این امتیاز در آینده، اظهار کرد: تنگه هرمز پتک آهنی ما برای شکستن آقایی دلار و فروریختن تحریم‌ها است و باید همچنان از ابزار مسدود کردن تنگه‌ هرمز استفاده شود تا آمریکا و غرب متوجه شوند کت تن آنها نیست.

وی عنوان کرد: نیروهای مسلح ما همچنان با اقتدار تنگه‌ هرمز را مسدود نگه‌داشته‌اند تا ان شاءالله به پیروزی کامل بر دشمن برسیم. پایگاه‌های آمریکایی باید از منطقه جمع شوند و هم از آمریکا و هم از کشورهای عربی که با او همکاری داشتند، غرامت دریافت شود.اسرائیل هم ان شاءالله نابود خواهد شد.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در ادامه تاکید کرد: در آینده قواعد حقوقی تنگه هرمز را ایران تعیین خواهد کرد. مهمترین مسأله‌ای که در تنظیم‌ چارچوب حقوقی عبور از تنگه هرمز باید به آن توجه شود این است که روال مالی این چارچوب نباید مبتنی بر پول بیگانه، چه دلار و چه یوان و یا هر پول دیگری باشد.

بخشی دستجردی با تاکید بر اینکه قرار نیست پول کشور دیگری مبنای اقتصادی در تنگه هرمز قرار گیرد، گفت: مبنا، باید ریال ایران باشد و هر پول دیگری جز ریال، چه یوان و یا یورو، نتیجه‌اش تقویت دلار خواهد بود. دلیلش این است که با ابتکار عمل آمریکا بعد از جنگ دوم‌جهانی، نظم اقتصادی کشورهای جهان به‌گونه‌ای طراحی شده است که باید پیرامون اقتصاد آمریکا و کمک رسان به اقتصاد امریکا عمل کنند.

وی افزود: هژمونی و حاکمیت دلار بر تولید بقیه کشورها استوار شده است. از یک طرف کشورهای عربی نفت خیز و از طرف دیگر کشورهایی مثل چین، ژاپن، کشورهای اروپایی، کره، اندونزی، مالزی، هند، برزیل، آرژانتین و ... در قالب یک الگوی مشخص در خدمت به اقتصاد آمریکا عمل می‌کنند و کشورهای جهان تأمین کننده کسری خارجی آمریکا هستند.

این نماینده مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: احتمالا مطلع هستید که آمریکا از سال ۱۹۷۱ تا کنون با کسری داخلی مواجه است.؛ یعنی هم دولت و هم‌ بخش خصوصی در آمریکا هر دو در کسری هستند.‌ این به زبان ساده، یعنی اینکه آمریکایی‌ها برای مثال می‌خواهند در سال، ۲۰ تریلیون دلار کالا مصرف کنند، اما توان تولید داخلی آنها فرضا و برای مثال ۱۷ تریلیون دلار است. پس ۳ تریلیون دلار کم دارند. این کسری ۳‌ تریلونی را چگونه تأمین می‌کنند؟ ازطریق واردات از بقیه کشورها (از چین و اروپا و ژاپن و هند و برزیل و مالزی و کره و اندونزی و ....)

بخشی دستجردی خاطرنشان کرد: آنها پول این واردات را با انتشار دلار بدون پشتوانه می‌پردازند (درست مثل کسی که شبها در زیرزمین پول جعل و روزها این پول را در بازار خرج می‌کن) وقتی بخواهیم رژیم مالی تنگه هرمز را بر پول یکی از این کشورها، مثلا یوان متمرکز کنیم، این سبب تقویت توان تولیدی چین خواهد شد و چین را قادر خواهد کرد که کالای بیشتری به آمریکا صادرکند.‌ این درست همان چیزی است که آمریکا می‌خواهد. چرا؟ چون وقتی چین صادراتش را به آمریکا افزایش دهد، آمریکا قادر خواهد بود دلار بدون پشتوانه بیشتری بدون آثار تورمی منتشر کند و کسری دولت و ملتش را بیشتر کند (یعنی بیشتر مفت خوری کند).

وی بیان کرد: چین دارای بیشترین مازاد صادراتی با آمریکا است؛ یعنی چین بزرگترین تأمین کننده نیاز وارداتی آمریکا است.‌ بنابراین باید رژیم مالی عبور از تنگه‌ هرمز، مبتنی بر ریال باشد. در دو گام باید تسلط ریالی ایران بر تنگه هرمز تحقق یابد؛ دریافت عوارض ریالی عبور کشتی‌ها از تنگه و اینکه فقط کشتی‌هایی می‌توانند از تنگه عبور کنند که محموله را مبتنی بر ریال ایران معامله کرده باشند.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی اضافه کرد: البته برای شروع ممکن است، اجرای این‌ گام، کمی سخت به‌نظر برسد. لذا پیشنهاد می‌شود در مراحل اولیه، درصدی از ارزش هر محموله مبتنی بر ریال باشد. برای مثال هر کشتی که حداقل ۵ یا ۱۰ درصد ارزش آن محموله با ریال معامله شده باشد، اجازه عبور از تنگه را خواهد یافت.

وی در رابطه با اثر ورود ریال به تنگه‌ هرمز اذعان داشت: کشوری که قصد دارد از تنگه‌ هرمز کشتی عبور دهد، باید ریال داشته باشد. علی القاعده آن کشور برای داشتن ریال باید قبلا با ایران برحسب ریال مبادله کرده باشد. برای مثال، فرانسه باید به ایران کالا صادر کند ولی پول آن‌را به ریال دریافت کند تا بتواند ریال دریافتی را برای برای خرید نفت به قطر یا امارات یا عربستان بپردازد و نفت بخرد. کشورهای عربی حوزه خلیج فارس نیز برای آنکه بتوانند کالا وارد کنند باید ریال داشته باشند. این مسأله باعث افزایش تقاضای‌ جهانی برای ریال خواهد شد.

بخشی دستجردی گفت: یک نتیجه‌ بسیار مهم حرکت در این مسیر برای ما این خواهد بود که تولید در ایران با سرعت بالا افزایش خواهد یافت. ما به‌جایی خواهیم رسید که نفت و منابع مان را به‌جای آن‌که به دیگران بفروشیم، به تولیدکنندگان داخلی خواهیم فروخت. الان وقت تثبیت آقازادگی ریال است. این یک گام بسیار مهم برای ابرقدرت شدن جمهوری اسلامی ایران است، ان شاءالله.