به گزارش خبرگزاری مهر، ممدوح سلامه استاد اقتصاد انرژی در گفتگو با وبگاه عربی۲۱ هشدار داد که ادامه بسته ماندن تنگه هرمز باعث افزایش چشمگیر کسری بودجه آمریکا خواهد شد و ممکن است دولت فدرال را به گسترش چاپ دلار برای جبران این کسری سوق دهد که این امر علاوه بر افزایش تورم مالی، فشار زیادی بر اقتصاد جهانی وارد خواهد کرد.

سلامه در تحلیل خود از شرایط کنونی اعلام کرد که آمریکا با وجود اینکه بزرگترین تولید کننده نفت در جهان است، از بزرگترین متضررین بسته شدن تنگه هرمز خواهد بود. وی افزود که آمریکا با واردات ۸ میلیون بشکه در روز نمی‌تواند خود را از تأثیر افزایش قیمت‌ها در بازارهای جهانی جدا کند.

سلامه افزود که دونالد ترامپ به طور مداوم بر اوپک پلاس فشار وارد می کرد تا تولید را افزایش دهند تا بتواند قیمت نفت را در محدوده ۴۹ تا ۶۰ دلار در هر بشکه نگه دارد، اما قیمت نفت امروز دو برابر یا دو و نیم برابر شده است.

وی افزود: اگر آمریکا توانایی باز کردن تنگه هرمز با زور را داشت، از همان ابتدا این کار را انجام می داد، اما به خوبی می‌داند که اعزام کشتی‌های جنگی برای اسکورت نفتکش‌ها آنها را در معرض حملات موشکی ایران قرار خواهد داد.

رکود اقتصاد جهانی

این کارشناس جهانی نفت و انرژی تأکید کرد که ادامه بسته ماندن تنگه هرمز و توقف عرضه نفت منجر به رکود قابل توجه در رشد اقتصادی جهانی خواهد شد؛. وی افزود که این جنگ هزینه زیادی بر اقتصاد جهانی تحمیل می‌کند که شامل افزایش هزینه تولید صنعتی و تولید مواد غذایی و افزایش قیمت کالاهای وارداتی است. لذا این عوامل در مجموع می‌توانند خسارات شدیدی را ایجاد کند که ممکن است در دو ماه بسته ماندن تنگه هرمز به حدود ۵ تریلیون دلار برسد.

کارشناس جهانی نفت و انرژی اشاره کرد که در صورت تداوم این وضع کشورهای بزرگ مصرف‌ کننده نفت، مجبور خواهند شد ذخایر استراتژیک خود را آزاد کنند. با وجود اینکه این اقدام تأثیر بسیار محدودی بر قیمت‌ها خواهد داشت، اما در عین حال امنیت انرژی این کشورها را تضعیف خواهد کرد، به ویژه در شرایط جهانی کنونی که اختلافات بین‌المللی شدت گرفته و تنش‌ها افزایش می‌یابد، و شاید زمینه را برای بروز درگیری‌ها یا جنگ‌های جدید فراهم کند.