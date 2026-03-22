آرزومندم آینده سازان کشور با آسودگی بیاموزند

به گزارش خبرگزاری مهر، حامد علامتی مدیرعامل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان همزمان با آغاز سال نو در پیام تبریکی گفت: آرزومند سالی هستم که در آن آینده‌سازان این سرزمین باستانی، با آسودگی خاطر ببالند، بیاموزند و بر توان علمی خود بیافزایند.

در متن کامل پیام حامد علامتی به مناسبت سال نو شمسی آمده است؛

در آستانه سالی جدید و قدوم مبارک بهاران، رستاخیز طبیعت نیز آغاز شده و به اذن خداوند متعال، زندگانی و سرسبزی به دامان جهان و زمان بازگشته است: پس به آثار رحمت خدا بنگر که چگونه زمین را پس از مرگش زنده می‌گرداند. در حقیقت هم اوست که قطعا زنده کننده مردگان است و اوست که بر هر چیزی تواناست.

سال 1404 در حالی به پایان رسید که با تجاوز ناجوانمردانه آمریکای جهان‌خوار و اسرائیل ستم‌پیشه، به سرزمین کهن و مقدس‌مان، بار دیگر نقاب از چهره پلیدشان کنار رفت و ملت مقاوم ایران و تمام مسلمانان جهان را داغدار رهبر عظیم‌شان حضرت آیت‌الله سیدعلی خامنه‌ای قدس سره شریف، برخی سران وفادار و متعهد، سرداران جان برکف نظام مقدس جمهوری اسلامی، جمعی از هم‌وطنان گرامی و به‌ویژه داغدار کودکانی کرد که هنوز چهره زیبای زندگی را ندیده و شهد گوارای آن را نچشیده بودند.

قطعا دعا و خواسته کودکان، نوجوانان و مردم شریف و بزرگوارمان در هنگام تحویل سال، سلامتی رهبر بزرگوارمان آیت‌الله سیدمجتبی خامنه‌ای و پیروزی حق بر ظالمان و متجاوزان به حریم مقدس ایران اسلامی است.

اینجانب ضمن عرض تبریک و تهنیت آغاز سال ۱۴۰۵، امیدوارم سال نو برای تمامی ایرانیان وطن‌دوست، سرشار از آرامش و بهروزی باشد.

آرزومند سالی هستم که در آن آینده‌سازان این سرزمین باستانی، با آسودگی خاطر ببالند، بیاموزند، بر توان علمی خود بیافزایند و هنرشان، چون شکوفه‌های درختان، شکوفا شده و ثمربخش باشد.

بهار و سال نو آن زمانی است که با تربیت نسلی شایسته، دانشمند و متعهد، همواره از کیان ایران شریف‌مان دفاع کنیم و نامش را بر تارک جهان درخشان کنیم.

به امید سالی نکو و بهروزی ایران و ایرانیان در سراسر جهان.