هنرمندان، رزمنده فرهنگی هستند

به گزارش خبرگزاری مهر، حامد علامتی در آیین یادمان فرشتگان دبستان شجره طیبه میناب و دیگر کودکان شهید قربانی جنگ با بیان این مطلب افزود: ما نمونهای از مدرسه را اینجا به نمایش گذاشتیم. مدرسه جای کتاب، دفتر و کولهپشتی است. مدرسه جای امید، زندگی، آرامش و انگیزه است. اما رژیم صهیونیآمریکایی با این مدرسه چه کار کرد؟ این دانشآموزان مگر نظامی بودند؟ اینها جز درس خواندن و شکوفا شدن استعدادهایشان، آرزویی نداشتند.
وی با اشاره به سخن یکی از هنرمندان در این آیین بیان کرد: هر کدام از این کودکان دستکم یک استعداد داشتند. بعضی از کودکان تئاتری بودند و بعضی دیگر هنرهای دیگری داشتند.
مدیرعامل کانون پرورش فکری در ادامه افزود: مادران و پدرانی که با امید کودکان خود را به مدرسه فرستادند. دشمن از آسمان موشک بارانشان کرد. هنوز از این ۱۸۰ دانشآموز، ۲۰ نفرشان در ویرانی مدرسه پیدا نشده است. پدران و مادارن آنها چه کار میکنند؟ همه آنها داغدارند.
علامتی اضافه کرد: امروز آمدیم تا بگوییم که ای پدرها و مادرها، ما هم داغدار این عزیزان هستیم. اینها همه سند جنایت رژیم کودککش اسرائیل است. ۱۸۰ معصوم پرپر شدند.
او با بیان اینکه خون این کودکان زمین نمیماند، گفت: ما و همه کسانی که در عرصه هنر، پرورش فکر و اندیشه بچهها فعالیت میکنیم، آمدیم بگوییم که راه اینها را ادامه میدهیم. و به پیشنهاد یکی از هنرمندان، به نام و یاد هر شهید یک تئاتر میسازیم. ۱۸۰ تئاتر از طرف اهالی تئاتر کودک و نوجوان به خانوادههایشان تقدیم میشود.
مدیرعامل کانون تأکید کرد: راهشان را ادامه میدهیم. ایستادهایم و تا انتقامشان را نگیریم، رها نمیکنیم. خون این کودکان، دشمن را نابود میکند.
علامتی در ادامه یادآور شد: تعدادی از عزیزان، پاره تن ما، در میدان ایستادند و میجنگند تا ما امروز آرام زندگی کنیم.
او خطاب به هنرمندان حاضر در این آیین گفت: سلاح شما، فکرتان، قلمتان و هنرتان است. اینکه هنرمندی امروز اینجا میآید و کلمهای برای وطن و پایداری میگوید. او رزمنده فرهنگی است.
مدیرعامل کانون در بخشی از سخنانش خاطرنشان کرد: اما همهی ما با هم برای ایران عزیزمان، برای خوانخواهی این کودکان ایستادهایم و تا آخر هستیم. انشالله دشمن را نابود میکنیم و دوباره برای بچههای ایران تئاتر و برنامه اجرا میکنیم.
علامتی در پایان ضمن تشکر از رضا مردانی مدیرکل هنرهای نمایشی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی گفت: هر یک از شما عزیزان با قلمتان و هنرتان، یک افسر جنگ نرم میدان هستید و این حضور شما انگیزهبخش، امیدبخش و تسلی خاطر برای خانوادههای این عزیزان است.
آیین یادمان فرشتگان دبستان شجره طیبه میناب و کودکان شهید قربانی جنگ آمریکاییصهیونی در مرکز آفرینشهای فرهنگی هنری کانون پرورش فکری واقع در خیابان حجاب تهران برگزار شد.
رضا مردانی مدیرکل هنرهای نمایشی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، زهرا صبری، نادر برهانیمرند، نازیلا نوریشاد، مهدی قلعه، زهرا مریدی، بهناز مهدیخواه، مهدی مقیمیاسفندآبادی و احسان مجیدی از هنرمندان فعال عرصه تئاتر کودک و نوجوان، از جمله مهمانان این ویژهبرنامه به کارگردانی حامد زارعان و اجرای محمدرضا معجونی بودند.
نظر شما