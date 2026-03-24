۴ فروردین ۱۴۰۵، ۱۸:۱۵

بارش ۶۰ سانتی‌متری برف در گردنه ژالانه

سروآباد- رئیس راهداری سروآباد با اشاره به بارش۶۰ سانتی‌متری برف درگردنه ژالانه از رانندگان خواست با تجهیزات کامل زمستانی تردد کنند واز توقف در این محور به‌دلیل احتمال وقوع بهمن خودداری کنند.

محمد شبرندی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: میزان بارش برف در گردنه ژالانه به بیش از ۶۰ سانتی‌متر رسیده و در پی وقوع چندین مورد بهمن در این مسیر، تردد تنها با زنجیر چرخ امکان‌پذیر است.

وی با اشاره به هشدارهای هواشناسی و تداوم بارش‌ها افزود: در محور سروآباد–هورامان به‌دلیل بارش‌های پی‌درپی و سقوط بهمن‌های سنگین، از رانندگان درخواست می‌شود با نهایت احتیاط و همراه داشتن تجهیزات زمستانی و وسایل گرمایشی در این مسیر تردد کنند.

شبرندی تأکید کرد: با توجه به خطر جدی ریزش بهمن، رانندگان و کاربران جاده‌ای از توقف در محدوده گردنه ژالانه خودداری کنند، چرا که هر لحظه امکان وقوع بهمن وجود دارد.

رئیس اداره راهداری سروآباد در پایان خاطرنشان کرد: نیروهای راهداری این شهرستان در گردنه ژالانه به‌صورت شبانه‌روزی در آماده‌باش کامل قرار دارند و برای خدمت‌رسانی به مردم در حال فعالیت هستند.

