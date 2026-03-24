محمد شبرندی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: میزان بارش برف در گردنه ژالانه به بیش از ۶۰ سانتی‌متر رسیده و در پی وقوع چندین مورد بهمن در این مسیر، تردد تنها با زنجیر چرخ امکان‌پذیر است.

وی با اشاره به هشدارهای هواشناسی و تداوم بارش‌ها افزود: در محور سروآباد–هورامان به‌دلیل بارش‌های پی‌درپی و سقوط بهمن‌های سنگین، از رانندگان درخواست می‌شود با نهایت احتیاط و همراه داشتن تجهیزات زمستانی و وسایل گرمایشی در این مسیر تردد کنند.

شبرندی تأکید کرد: با توجه به خطر جدی ریزش بهمن، رانندگان و کاربران جاده‌ای از توقف در محدوده گردنه ژالانه خودداری کنند، چرا که هر لحظه امکان وقوع بهمن وجود دارد.

رئیس اداره راهداری سروآباد در پایان خاطرنشان کرد: نیروهای راهداری این شهرستان در گردنه ژالانه به‌صورت شبانه‌روزی در آماده‌باش کامل قرار دارند و برای خدمت‌رسانی به مردم در حال فعالیت هستند.