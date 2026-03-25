کشف بیش از ۶ هزار کیلو فرآورده دامی غیربهداشتی در مازندران

به گزارش خبرنگار مهر،حمزه آقاپور کاظمی بعدازظهر چهارشنبه در گفت‌وگو با خبرنگاران اظهار کرد: طرح تشدید نظارت‌های بهداشتی بر مراکز تولید، نگهداری و عرضه فرآورده‌های خام دامی که از روزهای پایانی سال آغاز شده، تا ۱۵ فروردین ادامه خواهد داشت.

وی افزود: در قالب این طرح، تیم‌های نظارتی دامپزشکی به‌صورت مستمر بر عملکرد واحدهای مرتبط نظارت دارند تا سلامت محصولات عرضه شده به شهروندان تضمین شود.

مدیرکل دامپزشکی مازندران با اشاره به نتایج اجرای این طرح گفت: از ابتدای اجرای طرح تاکنون ۹۳۳۵ مورد بازدید میدانی انجام شده که در جریان آن بیش از ۶ هزار کیلوگرم فرآورده دامی غیربهداشتی کشف و ضبط شده و ۸۲۸۴ کیلوگرم نیز به دلیل عدم انطباق با استانداردهای بهداشتی معدوم شده است.

وی ادامه داد: در این مدت ۵۱۱ مورد تخلف بهداشتی ثبت و به متخلفان اخطار داده شده و همچنین ۱۲ پرونده برای متخلفان تشکیل و به مراجع قضایی ارسال شده است.

آقاپور کاظمی با اشاره به تأمین فرآورده‌های سالم در بازار بیان کرد: در این بازه زمانی بیش از ۱۲۹۰ تن گوشت قرمز و ۲۱ هزار و ۸۰۰ تن گوشت مرغ تحت نظارت دامپزشکی در سطح استان توزیع شده است.

وی در پایان با تأکید بر اهمیت رعایت اصول بهداشتی در ایام نوروز گفت: شهروندان فرآورده‌های دامی مورد نیاز خود را از مراکز مجاز تهیه کرده و در صورت مشاهده هرگونه تخلف، موارد را از طریق سامانه ۱۵۱۲ گزارش دهند.