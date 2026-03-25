  1. استانها
  2. مازندران
۵ فروردین ۱۴۰۵، ۱۵:۳۰

جاده چالوس یکطرفه شد

جاده چالوس یکطرفه شد

ساری - سرپرست مرکز مدیریت راه‌های مازندران از انسداد مسیر شمال به جنوب محور کندوان و آزادراه تهران-شمال به‌منظور تخلیه بار ترافیکی خبر داد.

علی صادقی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با اشاره به آخرین وضعیت ترافیکی محورهای مواصلاتی استان اظهار کرد: به‌منظور تخلیه بار ترافیکی، مسیر شمال به جنوب محور کندوان و آزادراه تهران–شمال مسدود و این محور به‌صورت یک‌طرفه مدیریت می‌شود.

وی افزود: در حال حاضر ترافیک در برخی محدوده‌های محور کندوان و هراز سنگین است، اما در محورهای کیاسر و سوادکوه تردد به‌صورت عادی و روان جریان دارد.

صادقی همچنین با اشاره به شرایط جوی گفت: در ارتفاعات استان شاهد بارش پراکنده باران هستیم و رانندگان باید با احتیاط بیشتری تردد کنند.

سرپرست مرکز مدیریت راه‌های مازندران از رانندگان خواست ضمن رعایت قوانین راهنمایی و رانندگی، پیش از سفر از آخرین وضعیت جاده‌ها مطلع شوند.

کد مطلب 6783219

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها