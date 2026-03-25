جاده چالوس یکطرفه شد

علی صادقی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با اشاره به آخرین وضعیت ترافیکی محورهای مواصلاتی استان اظهار کرد: به‌منظور تخلیه بار ترافیکی، مسیر شمال به جنوب محور کندوان و آزادراه تهران–شمال مسدود و این محور به‌صورت یک‌طرفه مدیریت می‌شود.

وی افزود: در حال حاضر ترافیک در برخی محدوده‌های محور کندوان و هراز سنگین است، اما در محورهای کیاسر و سوادکوه تردد به‌صورت عادی و روان جریان دارد.

صادقی همچنین با اشاره به شرایط جوی گفت: در ارتفاعات استان شاهد بارش پراکنده باران هستیم و رانندگان باید با احتیاط بیشتری تردد کنند.

سرپرست مرکز مدیریت راه‌های مازندران از رانندگان خواست ضمن رعایت قوانین راهنمایی و رانندگی، پیش از سفر از آخرین وضعیت جاده‌ها مطلع شوند.