علی صادقی سرپرست مرکز مدیریت راه‌های مازندران در گفتگو با خبرنگار مهر از مسدود بودن مسیر جنوب به شمال محور چالوس و آزادراه تهران–شمال تا پایان امشب خبر داد و از ترافیک سنگین در محورهای پرتردد استان به‌ویژه در مسیرهای بازگشت مسافران خبر داد.

وی اظهار کرد: بر اساس آخرین گزارش‌های دریافتی از سامانه‌های هوشمند نظارت تصویری و گشت‌های راهداری، مسیر جنوب به شمال محور کندوان (چالوس – کرج) و آزادراه تهران–شمال به دلیل تخلیه بار ترافیکی، از ساعت ۱۳ امروز جمعه یازدهم مهرماه مسدود شده و این محدودیت تا ساعت ۲۴ امشب ادامه خواهد داشت.

وی با اشاره به وضعیت ترافیکی سایر محورهای استان افزود: در مسیر شمال به جنوب محور چالوس، ترافیک در محدوده‌های میانک، ماسال و ولی‌آباد به‌صورت سنگین گزارش شده است.

صادقی درباره محور هراز نیز گفت: تردد در این محور در هر دو مسیر برقرار است اما در محدوده چلاو (دو طرفه) و در مسیر شمال به جنوب محدوده‌های بایجان و رینه، ترافیک به‌صورت نیمه‌سنگین تا سنگین در جریان است.

وی ادامه داد: تردد در محورهای سوادکوه و کنارگذر شمالی به‌صورت دو طرفه و عادی و روان گزارش شده و مشکل ترافیکی خاصی در این مسیرها مشاهده نمی‌شود.

سرپرست مرکز مدیریت راه‌های مازندران همچنین با اشاره به شرایط جوی محورهای استان خاطرنشان کرد: بر اساس مشاهدات میدانی و گزارش‌های هواشناسی، هیچ‌گونه مداخلات جوی خاص یا پدیده‌های جوی بازدارنده‌ای در محورهای مواصلاتی استان مشاهده نشده است.

صادقی در پایان از رانندگان خواست پیش از سفر، با سامانه ۱۴۱ مرکز مدیریت راه‌ها تماس گرفته و آخرین وضعیت ترافیکی و جوی محورهای مواصلاتی استان را بررسی و سپس اقدام به حرکت کنند.