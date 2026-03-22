علی صادقی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با اشاره به آخرین وضعیت ترافیکی محورهای استان اظهار کرد: به‌منظور مدیریت ترافیک و تخلیه بار سنگین خودروها، آزادراه تهران–شمال و محور کندوان در مسیر شمال به جنوب به‌صورت یک‌طرفه در حال بهره‌برداری است.

وی افزود: در حال حاضر ترافیک در محور کندوان در مسیر جنوب به شمال، به‌ویژه در محدوده سیاه‌بیشه تا پل زنگوله، سنگین گزارش شده است.

سرپرست مرکز مدیریت راه‌های مازندران ادامه داد: در محور هراز نیز در برخی محدوده‌ها شاهد ترافیک نیمه‌سنگین تا سنگین هستیم که رانندگان باید با صبر و حوصله و رعایت مقررات رانندگی تردد کنند.

وی با بیان اینکه وضعیت تردد در سایر محورهای استان عادی و روان است، تصریح کرد: نیروهای راهداری و پلیس راه در مسیرها مستقر هستند و وضعیت ترافیکی به‌صورت مستمر در حال پایش است.

صادقی از رانندگان خواست ضمن توجه به توصیه‌های ایمنی، پیش از سفر از وضعیت راه‌ها اطلاع حاصل کرده و از سفرهای غیرضروری در ساعات اوج ترافیک خودداری کنند.

وی در پایان تأکید کرد: اعمال محدودیت‌های مقطعی با هدف تسهیل در تردد و افزایش ایمنی کاربران جاده‌ای انجام می‌شود و با کاهش حجم ترافیک، شرایط به حالت عادی بازخواهد گشت.