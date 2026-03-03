علی صادقی سرپرست مرکز مدیریت راه‌های مازندران در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با اشاره به آخرین وضعیت ترافیکی محورهای مواصلاتی استان اظهار کرد: به منظور تخلیه بار ترافیکی، مسیر شمال به جنوب محور کندوان و آزادراه تهران–شمال مسدود و این محور به صورت یک‌طرفه مدیریت می‌شود.

وی افزود: در حال حاضر تردد در مسیر جنوب به شمال محور کندوان، به‌ویژه در محدوده‌های سیاه‌بیشه تا مرزن‌آباد، نیمه‌سنگین گزارش شده است.

صادقی درباره وضعیت محور هراز نیز گفت: این محور در حال حاضر دوطرفه است، اما در محدوده سه‌راهی چلاو تا بایجان شاهد ترافیک نیمه‌سنگین تا سنگین هستیم.

سرپرست مرکز مدیریت راه‌های مازندران ادامه داد: تردد در محور سوادکوه، به‌خصوص در محدوده‌های شهری زیرآب، نیمه‌سنگین تا سنگین جریان دارد و همزمان مه‌گرفتگی نیز در این محور مشاهده می‌شود.

وی از رانندگان خواست با رعایت قوانین راهنمایی و رانندگی و توجه به هشدارهای ایمنی، از سفرهای غیرضروری پرهیز کرده و پیش از حرکت از آخرین وضعیت راه‌ها مطلع شوند.