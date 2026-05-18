علی صادقی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: محور کرج تا شهرستانک در مسیر رفت و برگشت، به دلیل انجام عملیات کارگاه جاده، از روز یکشنبه ۲۷ اردیبهشت تا روز چهارشنبه ۳۰ اردیبهشت، فقط از ساعت ۹ صبح تا ساعت ۱۴ ظهر مسدود است و رانندگان می‌توانند در این ساعات از محور جایگزین آزادراه تهران - شمال برای تردد استفاده کنند.

سرپرست مرکز مدیریت راه‌های مازندران افزود: تردد در دیگر محورهای مواصلاتی استان از جمله آزادراه تهران - شمال، هراز، سوادکوه و کیاسر به صورت دو طرفه، عادی و روان در جریان است و هیچگونه مشکل ترافیکی خاصی در این محورها گزارش نشده است.

صادقی در خصوص شرایط جوی نیز خاطرنشان کرد: در حال حاضر هیچ‌گونه مداخلات جوی خاصی در محورهای مواصلاتی استان مشاهده نمی‌شود و وضعیت جوی برای تردد مساعد است، با این حال از رانندگان خواسته می‌شود قبل از سفر، از آخرین وضعیت راه‌ها و شرایط جوی مطلع شوند و تجهیزات ایمنی و زمستانی را به همراه داشته باشند.