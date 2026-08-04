جاده چالوس دوطرفه شد؛ ترافیک نیمه سنگین در هراز

علی صادقی در گفتوگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: محدودیت یکطرفه اعمالشده از صبح امروز در مسیر جاده کندوان به آزادراه تهران ـ شمال پایان یافته و این محور هماکنون به صورت دوطرفه در اختیار رانندگان قرار دارد.
وی افزود: در زمان حاضر، ترافیک در محور هراز و در محدوده سهراهی چلاو تا بایجان نیمهسنگین تا سنگین گزارش شده است.
صادقی با اشاره به آخرین وضعیت تردد در محورهای مواصلاتی استان خاطرنشان کرد: تردد در سایر جادههای اصلی مازندران به صورت عادی و روان جریان دارد و مشکلی از نظر ترافیکی در این محورها وجود ندارد.
وی از رانندگان خواست ضمن رعایت قوانین راهنمایی و رانندگی، پیش از آغاز سفر از آخرین وضعیت راهها اطلاع کسب کنند.
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