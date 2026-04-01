علی صادقی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: با توجه به افزایش حجم تردد خودروها در محورهای منتهی به استان، محور کندوان و آزادراه تهران–شمال در مسیر جنوب به شمال مسدود شده و تردد به‌صورت یک‌طرفه در این مسیرها اعمال شده است.

وی افزود: این تصمیم با هدف تخلیه بار ترافیکی و تسهیل در بازگشت مسافران اتخاذ شده و رانندگان می‌توانند از مسیرهای جایگزین برای سفر به شمال کشور استفاده کنند.

صادقی با اشاره به آخرین وضعیت ترافیکی محورهای استان تصریح کرد: در حال حاضر ترافیک در محور کندوان در مسیر شمال به جنوب سنگین گزارش شده و در محور هراز نیز در برخی محدوده‌ها شاهد ترافیک پرحجم و نیمه‌سنگین هستیم.

سرپرست مرکز مدیریت راه‌های مازندران ادامه داد: تردد در محورهای سوادکوه و کیاسر عادی و روان است و مشکلی از نظر عبور و مرور در این مسیرها وجود ندارد.

وی از رانندگان خواست ضمن رعایت قوانین راهنمایی و رانندگی، با صبر و حوصله رانندگی کرده و پیش از سفر، از آخرین وضعیت راه‌ها از طریق سامانه‌های اطلاع‌رسانی مطلع شوند.

صادقی تأکید کرد: نیروهای راهداری و پلیس راه در محورهای پرتردد مستقر هستند و تلاش می‌شود با مدیریت مناسب، از بروز گره‌های ترافیکی جلوگیری شود.