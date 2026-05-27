۶ خرداد ۱۴۰۵، ۹:۳۸

جاده چالوس یکطرفه شد؛ ترافیک نیمه سنگین در راه‌ها

ساری- سرپرست مرکز مدیریت راههای مازندران گفت: مسیر شمال به جنوب آزادراه تهران-شمال و کندوان برای تخلیه بار ترافیکی مسدود و این محور یکطرفه شده است.

علی صادقی، سرپرست مرکز مدیریت راههای مازندران، در گفت و گو با خبرنگار مهر با اشاره به وضعیت ترافیکی محورهای مواصلاتی استان گفت: در مسیر شمال به جنوب آزادراه تهران-شمال و محور کندوان، محدودیت تردد اعمال شده است.

صادقی افزود: این محدودیت به منظور تخلیه بار ترافیکی و روانسازی جریان تردد در نظر گرفته شده است.

سرپرست مرکز مدیریت راههای مازندران تأکید کرد: در محور کندوان، ترافیک در مسیر جنوب به شمال محدوده سیاه بیشه تا پل زنگوله سنگین گزارش شده است.

وی افزود: همچنین در برخی محدوده‌های محور هراز نیز تردد خودروها به صورت نیمه سنگین تا سنگین جریان دارد و سایر محورهای مواصلاتی استان در حال حاضر از ترافیکی عادی و روان برخوردار هستند.

صادقی در خصوص وضعیت جوی محورها گفت: از نظر جوی، در حال حاضر هیچ مداخله خاصی در محورهای مواصلاتی مازندران مشاهده نمی‌شود.

سرپرست مرکز مدیریت راههای مازندران در پایان خاطرنشان کرد: شرایط جوی برای تردد ایمن مسافران مساعد است.

