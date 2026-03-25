ثبت بیش از ۳۵۰ حادثه ترافیکی همزمان با اجرای طرح سلامت نوروزی در یزد

به گزارش خبرگزاری مهر، جواد سهیلی گفت: از ابتدای طرح سلامت نورزوی ۱۴۰۵ تاکنون (۲۷ اسفندماه ۱۴۰۴ تا ۷ صبح امروز پنجم فروردین ۱۴۰۵) تعداد ۳۵۸ حادثه ترافیکی در استان یزد رخ داده است که ۲۸۷ مورد حادثه ترافیکی شهری و ۷۱ مورد حادثه ترافیکی جاده‌ای می‌باشد.

وی، افزود: ۲۶ مصدوم ترافیکی توسط اورژانس در محل حادثه درمان و ۴۲۷ مصدوم به مرکز درمانی منتقل شدن و متاسفانه دو نفر هم، در صحنه حادثه، قبل از رسیدن آمبولانس فوت کردند.

رئیس مرکز اورژانس استان یزد در ادامه افزود: رعایت نکات ایمنی حین رانندگی، از جمله بستن کمربند ایمنی، رعایت سرعت مطمئنه، استفاده نکردن از گوشی تلفن همراه حین رانندگی و رانندگی نکردن در صورت خواب آلودگی، تاثیر به سزایی در کاهش حوادث رانندگی خواهد داشت.