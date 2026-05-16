  1. استانها
  2. یزد
۲۶ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۹:۵۹

فوت کودک چهار ساله یزدی بر اثر غرق شدگی

فوت کودک چهار ساله یزدی بر اثر غرق شدگی

یزد - رئیس اورژانس استان یزد گفت: کودک چهار ساله‌ای بر اثر غرق شدگی در کانال آب جاده دربید در استان یزد فوت شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، جواد سهیلی گفت: جمعه ۲۵ اردیبهشت ۱۴۰۵، تماسی از سوی والدین یک کودک و اظهاراتی مبنی بر احتمال برق گرفتگی و سپس غرق شدگی کودک شان در کانال آب در جاده دربید دریافت شد و بلافاصله هماهنگی لازم جهت‌ اعزام آمبولانس به محل حادثه انجام شد.

وی افزود: کارشناسان اورژانس، عملیات احیای قلبی_ریوی را برای کودک تا رسیدن به بیمارستان انجام دادند که متاسفانه کودک علیرغم تلاش کادر درمان اورژانس پیش بیمارستانی و بیمارستان مقصد فوت کرده است.

سهیلی افزود: با توجه به فوت دو نفر دیگر در یک هفته گذشته بر اثر غرق شدگی، رعایت نکات ایمنی توسط شهروندان در زمان حضور در حاشیه منابع آبی و مراقبت از کودکان از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.

وی همچنین ادامه داد: بی‌توجهی به این مسئله می‌تواند زمینه‌ساز وقوع حوادث ناگوار دیگری شود و امید است با رعایت بیشتر نکات ایمنی بویژه در ایام گرم سال، شاهد تکرار چنین حوادث دردناکی نباشیم.

کد مطلب 6831071

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    نظرات

    • مجید IR ۱۱:۲۵ - ۱۴۰۵/۰۲/۲۶
      0 0
      پاسخ
      چه بد

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها