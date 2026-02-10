به گزارش خبرگزاری مهر، در ادامه اجرای برنامههای مدیریت ترافیک و ارتقای ایمنی معابر پیرامون مراکز درمانی، اقدامات عملیاتی جدیدی در محدوده دو بیمارستان مهم این منطقه از جمله شریعتی و قلب انجام شده است.
علیرضا صادقیبخش معاون حمل و نقل و ترافیک منطقه ۶ تهران، در این باره گفت: در راستای کنترل سرعت وسایل نقلیه و جلوگیری از حرکت نا ایمن و پرخطر خودروها، بشکههای ترافیکی در خیابانهای منتهی به بیمارستان شریعتی نصب شدهاند. این تجهیزات با ایجاد مسیرهای مشخص و کاهنده سرعت، زمینه را برای تردد ایمنتر مراجعهکنندگان و آمبولانسها فراهم میکنند.
معاون حمل و نقل و ترافیک منطقه ۶ تهران اضافه کرد: همچنین درمحورهای اطراف بیمارستان قلب تهران، عملیات نصب نیوجرسی به پایان رسیده است. این اقدامات ترافیکی با هدف جداسازی مسیرها، جلوگیری از توقفهای غیرمجاز و ساماندهی ورود و خروج خودروهای اورژانسی و عمومی صورت گرفته و انتظار میرود از حجم ترافیک مختلکننده در این محدوده کاسته شود.
صادقی بخش با اشاره به حساسیت ویژه تردد در جوار مراکز بیمارستانی، تاکید کرد: هدف اصلی از این اقدامات، ایجاد محیطی امن و آرام برای بیماران، همراهان و کادر درمانی است. نصب این تجهیزات باعث کاهش چشمگیر تخلفات سرعت و بینظمی در عبور و مرور خواهد شد.
وی در پایان صحبتهایش از رانندگان درخواست کرد با رعایت سرعت مجاز و توجه به نشانهگذاریهای جدید، در حفظ ایمنی این محدودهها همکاری لازم را با خودروهای امدادی و اورژانس داشته باشند.
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