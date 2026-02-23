رضازاده: ۱۰ هزار عملیات امدادی توسط اورژانس آذربایجان غربی انجام شد

به گزارش خبرگزاری مهر، فرزین رضازاده در این زمینت از ثبت بیش از ۴۰ هزار تماس با اورژانس ۱۱۵ آذربایجان غربی در بهمن ماه سال جارب خبر داد و افزود: در این بازه زمانب ۴۰ هزار و ۷۳۷ تماس با مرکز ارتباطات اورژانس ۱۱۵ استان برقرار شد که نشاندهنده حجم بالای مراجعات و اعتماد عمومی به خدمات فوریتهای پزشکی استان است.
وی ادامه داد: از مجموع تماسهای دریافتی، یک هزار و ۳۷۲ مورد منجر به ارائه مشاوره تلفنی شد، ۴ هزار و ۸۴۷ تماس مزاحم تشخیص داده شد و ۶ هزار و ۱۳۵ مورد نیز پس از بررسی کارشناسان، غیر اورژانسی یا فاقد نیاز به اعزام آمبولانس ارزیابی شد.
رضازاده گفت: در این بازه زمانی، کارشناسان اورژانس استان در مجموع ۹ هزار و ۱۷۴ مأموریت امدادی انجام دادند که از این تعداد، یکهزار و ۷۸۰ مأموریت مربوط به حوادث ترافیکی و ۶ هزار و ۱۰۹ مأموریت مربوط به موارد غیرترافیکی بوده است.
وی افزود: در مجموع این مأموریتها، ۷ هزار و ۸۸۹ مددجو از خدمات اورژانس بهرهمند شدند که از این تعداد، ۴ هزار و ۹۲۵ نفر جهت ادامه روند درمان به مراکز درمانی انتقال یافته و ۹۰۴ نفر نیز در محل حادثه درمان شدند.
رئیس اورژانس آذربایجان غربی ادامه داد: در بهمنماه سال جاری، یک مأموریت اورژانس هوایی، ۵۱۶ مأموریت موتورلانس و ۷ مأموریت اتوبوسآمبولانس در سطح استان به ثبت رسید که بیانگر آمادگی کامل ناوگان زمینی و ویژه اورژانس در پاسخگویی به شرایط مختلف است.
رضازاده با اشاره به حجم بالای مأموریتهای انجامشده اظهار کرد: با برنامهریزی دقیق، توسعه پایگاهها، بهکارگیری موتورلانسها و تقویت ناوگان، توانستهایم پاسخگویی سریع و مؤثری به نیازهای مردم استان داشته باشیم. کاهش زمان رسیدن بر بالین بیمار و ارتقاء کیفیت خدمات پیشبیمارستانی از اولویتهای اصلی مجموعه اورژانس استان است.
وی در ادامه افزود: همراهی مردم با اورژانس ۱۱۵، بهویژه پرهیز از تماسهای غیرضروری و مزاحمت تلفنی، میتواند نقش مهمی در ارائه خدمات سریعتر به بیماران واقعی و نجات جان هموطنان داشته باشد.
نظر شما