بهرام درویشی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در پی بارش‌های مؤثر و مستمر روزهای اخیر در مناطق غربی استان کرمانشاه، سدهای آزادی و تنگ حمام وارد مرحله سرریز کنترل‌شده شدند.

وی افزود: سد آزادی در شهرستان دالاهو با حجم مخزن ۷۱ میلیون متر مکعب و سد تنگ حمام با ظرفیت ۷۰ میلیون متر مکعب که در حدفاصل شهرستان‌های قصرشیرین و سرپل‌ذهاب قرار دارد، از جمله سدهایی هستند که در پی این بارش‌ها سرریز شده‌اند.

مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای کرمانشاه با اشاره به تأثیر بارش‌های اخیر بر وضعیت منابع آبی استان تصریح کرد: بارندگی‌های مناسب روزهای گذشته نقش مهمی در افزایش حجم ذخایر سدها و بهبود وضعیت منابع آب استان داشته است.

درویشی ادامه داد: سرریز این سدها علاوه بر تقویت منابع آبی، در احیای رودخانه‌ها و افزایش جریان‌های سطحی در مناطق پایین‌دست نیز تأثیرگذار خواهد بود.

وی خاطرنشان کرد: افزایش ذخایر آبی در مخازن سدها می‌تواند در پایداری تأمین آب شرب و همچنین تأمین آب مورد نیاز بخش کشاورزی استان نقش مؤثری ایفا کند.