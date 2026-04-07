سد داریان پس از ۷ سال سرریز کرد

به گزارش خبرنگار مهر، منوچهر حبیبی عصر سه‌شنبه در جریان سفر به شهرستان پاوه و پس از بازدید از نوار مرزی شمال غرب استان، از سد داریان نیز بازدید کرد و در حاشیه این بازدید از سرریز این سد پس از هفت سال خبر داد.

وی با اشاره به افزایش میزان بارندگی در استان اظهار کرد: میزان بارش‌ها در استان کرمانشاه در سال جاری نسبت به سال گذشته بیش از ۵۰ درصد افزایش داشته و به همین دلیل استان در جمع پنج استان پربارش کشور قرار گرفته است.

استاندار کرمانشاه افزود: در میان شهرستان‌های استان نیز پاوه با ثبت حدود ۹۰۰ میلی‌متر بارندگی، بیشترین میزان بارش را به خود اختصاص داده و حتی از برخی استان‌های شمالی کشور نیز بارندگی بیشتری داشته است.

حبیبی با اشاره به آثار مثبت این بارندگی‌ها در بخش کشاورزی تصریح کرد: این میزان بارش و نزولات الهی می‌تواند نویدبخش رونق هرچه بیشتر کشاورزی در استان باشد و زمینه افزایش تولیدات این بخش را فراهم کند.

وی ادامه داد: سال گذشته نیز با تلاش‌های صورت‌گرفته، میزان تولیدات کشاورزی استان افزایش قابل توجهی داشت و جایگاه سازمان جهاد کشاورزی استان یک پله ارتقا پیدا کرد و پیش‌بینی می‌شود با شرایط آبی مناسب در سال جاری نیز شاهد افزایش تولید محصولات کشاورزی باشیم.

استاندار کرمانشاه در ادامه با اشاره به اهمیت سد داریان در حوزه تأمین آب و انرژی گفت: این سد علاوه بر تأمین آب مورد نیاز سامانه بزرگ گرمسیری به عنوان بزرگ‌ترین پروژه آبی و خاکی غرب کشور، نقش مهمی در تولید انرژی برق دارد.

حبیبی افزود: سد داریان به عنوان یکی از سدهای بزرگ کشور با بیش از ۴۰۰ میلیون مترمکعب حجم ذخیره، اکنون به طور کامل پر شده و پس از هفت سال سرریز کرده است.

وی خاطرنشان کرد: پر شدن کامل مخزن سد داریان و سرریز آن علاوه بر تقویت ظرفیت‌های کشاورزی و تأمین آب، در تولید برق و همچنین توسعه ظرفیت‌های گردشگری منطقه نیز نقش مهم و قابل توجهی خواهد داشت.