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۲ اسفند ۱۴۰۲، ۲۳:۱۵

مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای کرمانشاه:

حدود ۵۶ درصد ظرفیت مخازن سدهای کرمانشاه پُر شد

حدود ۵۶ درصد ظرفیت مخازن سدهای کرمانشاه پُر شد

کرمانشاه- مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای کرمانشاه از افزایش ذخیره پشت سدها خبر داد و گفت: پس از بارش های اخیر حدود ۵۶ درصد ظرفیت مخازن سدهای کرمانشاه پُر شد.

رسول فرهادی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: ذخیره سدهای استان کرمانشاه افزایش داشته و سد تنگ حمام قصرشیرین با ظرفیت حدود ۶۹.۷ میلیون مترمکعب اکنون در حالت سرریز قرار دارد.

وی افزود: استان کرمانشاه با ۱۲ سد مخزنی، ظرفیتی معادل یک میلیارد و ۳۴۵ میلیون مترمکعب برای ذخیره آب دارد که در حال حاضر و پس از بارش‌های اخیر حدود ۷۵۱ میلیون مترمکعب آن پُر شده است.

مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای کرمانشاه تصریح کرد: با آمار اعلام شده ۵۵.۸ درصد ظرفیت سدها پر و ۴۴.۲ درصد ظرفیت آنها خالی است.

وی ادامه داد: میزان ذخیره سدهای استان نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۱۳ درصد بیشتر شده است.

کد مطلب 6034419

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