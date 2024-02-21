حدود ۵۶ درصد ظرفیت مخازن سدهای کرمانشاه پُر شد

رسول فرهادی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: ذخیره سدهای استان کرمانشاه افزایش داشته و سد تنگ حمام قصرشیرین با ظرفیت حدود ۶۹.۷ میلیون مترمکعب اکنون در حالت سرریز قرار دارد.

وی افزود: استان کرمانشاه با ۱۲ سد مخزنی، ظرفیتی معادل یک میلیارد و ۳۴۵ میلیون مترمکعب برای ذخیره آب دارد که در حال حاضر و پس از بارش‌های اخیر حدود ۷۵۱ میلیون مترمکعب آن پُر شده است.

مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای کرمانشاه تصریح کرد: با آمار اعلام شده ۵۵.۸ درصد ظرفیت سدها پر و ۴۴.۲ درصد ظرفیت آنها خالی است.

وی ادامه داد: میزان ذخیره سدهای استان نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۱۳ درصد بیشتر شده است.