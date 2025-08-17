مرتضی حسن‌آبادی در گفتگو با خبرنگار مهر با تشریح وضعیت منابع آبی و اقدامات انجام‌شده برای مدیریت مصرف در استان، اظهار داشت: در سه تا چهار ماه اخیر با محدودیت‌ها و اتفاقاتی مواجه شدیم که شرایط فعالیت را دشوار کرد، اما با انجام مکاتبات و پیگیری‌های لازم و همچنین برگزاری جلسات هماهنگی با دستگاه قضائی و سایر نهادهای مرتبط، اقدامات مهمی برای کنترل برداشت‌های غیرمجاز و مدیریت منابع آبی در دستور کار قرار گرفت.

وی افزود: هم‌اکنون مکاتبات و هماهنگی‌های لازم با دستگاه‌های ذیربط انجام شده و امیدواریم در هفته آینده بتوانیم گام‌های مؤثری برای مقابله با برداشت‌های غیرمجاز آب و بهبود وضعیت منابع استان برداریم. انتظار ما این است که با همراهی دستگاه‌های اجرایی و همکاری بهره‌برداران، امسال شاهد تغییرات مثبت در مدیریت منابع آبی استان باشیم.

مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای کرمانشاه با بیان اینکه وضعیت بارش‌ها در سال آبی ۱۴۰۴ چندان مطلوب نبوده است، گفت: در حوزه آبریز کرخه ۳۷ درصد، در حوزه مرزی قلب ۳۳ درصد و در مجموع استان کرمانشاه ۳۶ درصد کاهش بارش نسبت به سال گذشته به ثبت رسیده است. این موضوع زنگ خطری جدی برای استان است، چرا که کاهش بارندگی به‌طور مستقیم بر حجم ذخایر سدها، منابع آب زیرزمینی و مصارف کشاورزی و شرب تأثیرگذار است.

به گفته حسن‌آبادی، میزان بارش سال گذشته در استان حدود ۵۵۰ میلی‌متر بود که در سال جاری به ۳۵۴ میلی‌متر کاهش یافته است.

وضعیت سدهای کرمانشاه

وی در تشریح آخرین وضعیت سدهای استان اظهار داشت: در حال حاضر میانگین درصد پرشدگی سدهای استان حدود ۵۵ درصد است و ۴۵ درصد از ظرفیت سدها خالی است. این در حالی است که برداشت‌ها و تبخیر نیز طی هفته‌های اخیر موجب کاهش بیشتر ذخایر سدها شده است.

مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای کرمانشاه افزود: سد گاوشان و سد سلیمان‌شاه که از مهم‌ترین سدهای آب شرب استان محسوب می‌شوند، شرایط نگران‌کننده‌ای دارند؛ به‌طوری که درصد پرشدگی سد گاوشان به حدود ۴۰ درصد و سد سلیمان‌شاه به ۲۸ درصد رسیده و بخش عمده‌ای از ظرفیت آن‌ها خالی است.

وی ادامه داد: مجموع حجم آب ورودی به سدهای استان در سال آبی جاری یک میلیارد و ۵۰ میلیون مترمکعب بوده که از این مقدار، ۷۷۰ میلیون مترمکعب مربوط به سد داریان و ۲۸۰ میلیون مترمکعب نیز مربوط به سایر سدهای استان است.

مصرف بیش از ظرفیت در برخی سدها

حسن‌آبادی با بیان اینکه در برخی سدها میزان مصرف از حجم ورودی بیشتر بوده است، خاطرنشان کرد: به‌طور مثال، در سد گاوشان میزان ورودی ۶۹ میلیون مترمکعب بوده اما مصارف از ۱۰۰ میلیون مترمکعب عبور کرده است. همچنین در سد سلیمان‌شاه، حجم آب ورودی حدود ۱۴ میلیون مترمکعب و تقریباً برابر با میزان مصرف بوده است که نشان‌دهنده فشار جدی بر منابع آبی این سدهاست.

مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای کرمانشاه با اشاره به اقدامات انجام‌شده در حوزه کشاورزی گفت: «به دلیل شرایط خشکسالی، بخشی از کشت‌های پرمصرف حذف شده و تنها مجوز برای کشت‌های پاییزه و سازگار با کم‌آبی صادر شده است. در حال حاضر هیچ‌گونه کشت بهاره در سدهای درگیر بحران انجام نمی‌شود.»

وی تأکید کرد: اگر این روند خشکسالی ادامه داشته باشد، ناچار به برگزاری جلسات ویژه با حضور اعضای شورای تأمین و اتخاذ تصمیمات سختگیرانه‌تر در حوزه کشت و مدیریت منابع خواهیم بود. موضوع انسداد چاه‌های غیرمجاز، تغییر الگوی کشت، کاهش تلفات آبی در شبکه‌های انتقال و جلوگیری از برداشت‌های غیرمجاز باید با جدیت بیشتری پیگیری شود.

ضرورت تصمیمات ویژه برای عبور از بحران

حسن‌آبادی گفت: در جلسات شورای حفاظت از منابع آب و شورای سازگاری با کم‌آبی تصمیمات متعددی اتخاذ شده است، اما با توجه به شدت کاهش بارش‌ها، اجرای این تصمیمات باید سرعت بگیرد. یکی از موضوعات مهم، استفاده از پساب‌ها و بازچرخانی آب برای مصارف کشاورزی و صنعتی است که در حال حاضر در دستور کار قرار دارد.

وی همچنین افزود: برای برخی مناطق از جمله کامیاران نیز مجوزهای خاصی صادر شده و پیگیری‌هایی برای تأمین آب از مسیرهای جدید صورت گرفته است، اما نیازمند همراهی همه دستگاه‌ها و حتی ورود شورای تأمین برای اتخاذ تصمیمات بازدارنده و فوری هستیم.

مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای کرمانشاه در پایان با اشاره به اهمیت همکاری مردم و بهره‌برداران در مدیریت مصرف آب گفت: اگرچه دستگاه‌های اجرایی اقدامات متعددی انجام داده‌اند، اما تا زمانی که الگوی مصرف در بخش کشاورزی و حتی خانگی تغییر نکند، عبور از این بحران امکان‌پذیر نخواهد بود. باید همه دست به دست هم بدهیم تا از منابع محدود موجود بهترین استفاده صورت گیرد و آینده استان با کمبود جدی آب مواجه نشود.