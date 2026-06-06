بهرام درویشی در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به افزایش دمای هوا و گرایش شهروندان به حضور در حاشیه منابع آبی اظهار کرد: سازهها و تأسیسات آبی استان صرفاً برای تأمین و مدیریت منابع آب طراحی شدهاند و به هیچ عنوان مکان مناسبی برای شنا و تفریح نیستند.
وی به تشریح مخاطرات مخازن سدها پرداخت و به خبرنگار مهر گفت: وجود جریانهای پنهان، عمقهای غیرقابل پیشبینی، رسوبات نرم و شرایط خاص هیدرولیکی در این سازهها خطرآفرین است؛ بهطوریکه حتی شناگران ماهر نیز در این محیطها با خطرات جدی مواجه میشوند.
مدیرعامل شرکت آب منطقهای کرمانشاه توجه به هشدارهای محیطی را الزامی دانست و تصریح کرد: رعایت تابلوها و علائم هشداردهنده نصبشده در اطراف تأسیسات آبی و کانالهای انتقال، ضرورتی انکارناپذیر برای حفظ جان شهروندان و پیشگیری از حوادث است.
درویشی با تاکید بر نقش نظارتی خانوادهها در کاهش غرقشدگیها خاطرنشان کرد: از والدین محترم تقاضا داریم با نظارت بیشتر بر تردد نوجوانان و جوانان در اطراف سدها و کانالهای آبی، از بروز حوادث تلخ و جبرانناپذیر جلوگیری کنند.
وی در پایان این گفتگو یادآور شد: صیانت از جان انسانها نیازمند مشارکت همگانی و توجه جدی به اصول ایمنی است و شهروندان باید برای تفریحات آبی خود، تنها از استخرها و مکانهای مجاز، استاندارد و تحت نظارت منجیان غریق استفاده کنند.
نظر شما