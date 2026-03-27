فرماندار دشتی: خسارات سیل در بخش کشاورزی جدی است

به گزارش خبرنگار مهر، رضا مقاتلی ظهر جمعه در بازدید میدانی از مناطق خسارت‌دیده ناشی از سیل در شهرستان دشتی اظهار کرد: مقارن با بارندگی‌هایی که از روز پنجشنبه در سطح استان بوشهر آغاز شد، شهرستان دشتی نیز از این بارش‌ها بهره‌مند شد و با توجه به پیش‌بینی‌های انجام‌شده، از قبل جلسات هماهنگی لازم برگزار و آمادگی‌های اولیه ایجاد شده بود.

فرماندار دشتی افزود: از شب گذشته با حضور معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار بوشهر در شهرستان، به صورت میدانی تمامی مناطق و حوادث ناشی از بارندگی و سیلاب مورد بررسی قرار گرفت.

وی ادامه داد: خوشبختانه تمامی دستگاه‌های شهرستانی، خدمات‌رسان، امدادی و اجرایی از قبل در حالت آماده‌باش قرار داشتند و در همان ساعات اولیه در صحنه حضور پیدا کردند و اقدامات لازم برای مدیریت شرایط انجام شد.

عبور از پیک اولیه مخاطرات ناشی از سیلاب

مقاتلی با اشاره به عبور از پیک اولیه مخاطرات ناشی از سیلاب گفت: در حال حاضر اقدامات لازم برای خاکبرداری و بازگشایی و هموارسازی مسیرها در حال انجام است و تیم‌های اجرایی در مناطق مختلف شهرستان مشغول فعالیت هستند.

وی بیان کرد: بر اساس بررسی‌های اولیه، برخی مناطق مسکونی دچار خسارت شده‌اند اما بیشترین آسیب در بخش کشاورزی گزارش شده است و کارشناسان در حال انجام برآوردهای اولیه میزان خسارات هستند.

فرماندار دشتی با تأکید بر حمایت از خسارت‌دیدگان خاطرنشان کرد: مردم اطمینان داشته باشند پس از عبور از شرایط فعلی، مطالبات و نیازهای مربوط به بخش مسکونی، کشاورزی و همچنین زیرساخت‌هایی نظیر آب و برق مورد رسیدگی و ترمیم قرار خواهد گرفت.

مردم به هشدارها توجه کنند

وی در ادامه از مردم خواست به اطلاعیه‌های صادرشده از سوی دستگاه‌های مسئول توجه کنند و افزود: ضمن قدردانی از همراهی مردم درخواست داریم در صورتی که نیاز به تخلیه برخی مناطق یا جابه‌جایی ساکنان در مسیر عبور آب یا مناطق در معرض طغیان رودخانه اعلام شود، مردم همکاری لازم را با مسئولان داشته باشند.

مقاتلی تصریح کرد: همچنین از شهروندان درخواست داریم نسبت به هشدارهای مربوط به تردد در محورهای مواصلاتی که از سوی پلیس راه و راهداری اعلام می‌شود توجه لازم را داشته باشند، چرا که این محدودیت‌ها صرفاً برای حفظ ایمنی و سلامت مردم است.

وی با قدردانی از همراهی مردم شهرستان دشتی گفت: انتظار ما همچنان صبوری و همکاری همه‌جانبه مردم است و با مدیریت انجام‌شده تلاش می‌کنیم خدمات و اقدامات لازم برای رفع مشکلات و جبران خسارات در سریع‌ترین زمان ممکن انجام شود.