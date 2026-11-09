به گزارش خبرنگار مهر، رضا مقاتلی عصر دوشنبه در بازدید از راه‌های آسیب‌دیده ناشی از بارندگی اخیر اظهار کرد: بارش‌های شدید موجب آسیب به بخش‌هایی از راه‌های ارتباطی شهرستان شده و ارزیابی میزان خسارت‌ها از سوی دستگاه‌های مربوط در حال انجام است.

فرماندار دشتی گفت: بر اساس برآوردهای اولیه، بارندگی‌های اخیر بیش از ۴۰۰ میلیارد ریال به راه‌ها و زیرساخت‌های جاده‌ای این شهرستان خسارت وارد کرده است که میزان نهایی پس از تکمیل گزارش‌های کارشناسی اعلام می‌شود.

وی افزود: در حال حاضر مسیر درازی به چاوشی مسدود است و نیروهای راهداری با بسیج امکانات و تجهیزات در حال تلاش برای بازگشایی این محور هستند.

فرماندار دشتی با تأکید بر رعایت نکات ایمنی از سوی رانندگان گفت: از مردم انتظار داریم هشدارهای هواشناسی و علائم راهنمایی و رانندگی را جدی بگیرند و از تردد در مسیرهای پرخطر و محورهای مسدودشده خودداری کنند.

مقاتلی با اشاره به گستردگی شبکه راه‌های شهرستان بیان کرد: دشتی با حدود پنج هزار کیلومتر مربع وسعت، دومین شهرستان بزرگ استان بوشهر از نظر مساحت است و نگهداری و ایمن‌سازی راه‌های آن نیازمند توجه، حمایت و تأمین اعتبارات متناسب با گستردگی منطقه است.

وی تأکید کرد: دستگاه‌های مسئول با تمام ظرفیت برای رفع مشکلات و بازگشایی مسیرهای آسیب‌دیده تلاش می‌کنند و گزارش نهایی خسارت‌ها پس از بررسی‌های تکمیلی به مراجع مربوط ارسال خواهد شد.