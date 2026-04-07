خدیجه جشنپرور در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: پس از آسیبهایی که در جریان جنگ اخیر به شهرستان روانسر وارد شد، روند بررسی و ارزیابی خسارتها در دستور کار قرار گرفت و پروندههای مربوطه تشکیل شده است.
وی افزود: یکی از موضوعات مهم در این زمینه خسارت وارد شده به پل ورودی شهر روانسر است که بهدلیل قرار گرفتن این شهرستان در شاهراه ارتباطی اورامانات، نقش مهمی در تردد و مدیریت ترافیک دارد.
فرماندار روانسر تصریح کرد: با دستور استاندار کرمانشاه و بازدید میدانی که از محل انجام شد، اداره کل راهداری به عنوان متولی اجرای پروژه تعیین شده و پیمانکار نیز مشخص شده است و بهزودی عملیات اجرایی احداث پل آغاز میشود.
جشنپرور ادامه داد: در حال حاضر برای مدیریت ترافیک، دستگاههای متولی از جمله شهرداری و راهداری اقدام به ایجاد مسیرهای جایگزین در بخشهایی از راههای شهری و روستایی کردهاند تا تردد شهروندان با مشکل مواجه نشود.
وی با اشاره به وضعیت بازار شهرستان گفت: در حوزه تنظیم بازار نیز دستگاههای متولی از جمله جهاد کشاورزی، صنعت، معدن و تجارت و اتاق اصناف بهصورت مستمر بر فعالیت صنوف نظارت دارند و نماینده فرمانداری نیز در دو نوبت صبح و بعدازظهر از بازار بازدید میکند تا از بروز افزایش قیمتهای غیرمتعارف جلوگیری شود.
فرماندار روانسر با بیان اینکه در زمینه تأمین کالاهای اساسی مشکلی در شهرستان وجود ندارد، افزود: با مدیریت استاندار و مجموعه مدیریتی استان، اقلام مورد نیاز مردم بهموقع تأمین شده و قیمتها نیز از ثبات نسبی برخوردار است.
جشنپرور همچنین به ظرفیتهای کشاورزی شهرستان اشاره کرد و گفت: روانسر یکی از قطبهای کشاورزی استان است و در حوزه جوجهریزی، کشت محصولات کشاورزی و تأمین نهادههایی مانند کود و سم، شرایط مطلوبی در شهرستان برقرار است.
وی در پایان خاطرنشان کرد: با توجه به برگزاری انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا در ۱۱ اردیبهشت، امیدواریم مردم شهرستان همچون گذشته با حضور گسترده خود در پای صندوقهای رأی، زمینه انتخاب نمایندگان شایسته و تحقق توسعه پایدار در منطقه را فراهم کنند.
