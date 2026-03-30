۱۰ فروردین ۱۴۰۵، ۲۱:۲۲

فرماندار دشتی: مشکلات مناطق سیل‌زده برطرف می شود

بوشهر- فرماندار دشتی گفت: مشکلات مناطق سیل‌زده با همراهی دولت و مردم برطرف می شود

به گزارش خبرنگار مهر، رضا مقاتلی عصر یکشنبه در بازدید از مناطق آسیب‌دیده ناشی از سیل در بخش کاکی اظهار داشت: مردم در جریان سیلاب اخیر با صبوری و همکاری مثال‌زدنی خود بخش زیادی از مشکلات و کمبودها را رفع کردند.

وی افزود: از زمان وقوع بارندگی، مدیران شهرستان به صورت میدانی در نقاط مختلف حضور داشته و ما تمام تلاش خود را برای کاهش آسیب‌ها و رفع مشکلات مردم به کار گرفته‌ایم.

مقاتلی ادامه داد: از روز بعد از وقوع سیل، تیم‌های ارزیاب به مناطق مختلف شهرستان اعزام و کار کارشناسی خود را آغاز کردند و تاکنون سیل به ۱۸۸ واحد مسکونی در شهرستان خسارت وارد کرده است.

فرماندار دشتی با تأکید بر همراهی و حضور مجموعه دولت در کنار مردم تصریح کرد: مجموعه دولت در استان حسب تاکید استاندار محترم و همچنین شهرستان دشتی تا رفع کامل مشکلات در کنار مردم متاثر از سیل‌ خواهند بود و این اطمینان را به‌ مردم خواهیم داد تا رفع مشکلات موجود همچون ایام گذشته که پشتیبانی همه جانبه ای را در دفاع از این آب و خاک انجام داده ایم از هیچ تلاشی فروگذاری نکنیم.

