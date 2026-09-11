فرماندار دشتی:آمادگی ستاد مدیریت بحران در شرایط گوناگون ضروری است

به گزارش خبرنگار مهر، رضا مقاتلی صبح جمعه در نشست ستاد پیشگیری،هماهنگی و فرماندهی عملیات پاسخ به بحران شهرستان دشتی اظهار کرد: اینکه فقط در شرایط بروز بحران ها بدنبال سازماندهی باشیم و ناگزیر به اقدامات اضطراری شویم روشی بسیار نادرست است و اعضای ستاد مدیریت بحران باید در شرایط گوناگون آمادگی کاملی برای هرگونه واکنشی را داشته باشند.

رییس ستاد بحران شهرستان دشتی با یادآوری سیل ابتدای سال جاری در شهرستان و همچنین با اشاره به خسارت‌های ناشی از بارندگی‌های سال گذشته افزود: در فروردین سال جاری نزدیک به پنج همت خسارت به بخش‌های مختلف شهرستان دشتی وارد شد که عمده این خسارت‌ها مربوط به حوزه‌های کشاورزی و راه‌سازی بود و این نشان می دهد باید در هر شرایطی آمادگی واکنش به هنگام را در خود حفظ کنیم.

فرماندار دشتی بر ضرورت رفع مشکلات ایجادشده در محورهای ارتباطی ناشی از سیلاب اخیر تأکید کرد و گفت: ضمن قدردانی از تلاش های صورت گرفته، دستگاه‌های اجرایی باید با استفاده از همه ظرفیت‌های شهرستان و استان، نسبت به ترمیم و بهبود وضعیت راه‌ها اقدام کنند.

مقاتلی با اشاره به هشدارهای صادره در خصوص وقوع پدیده النینو بر ضرورت اقدامات پیشگیرانه تاکید کرد و خواستار آمادگی همه دستگاه ها برای شرایط اضطراری احتمالی شد و بیان کرد: پاکسازی دهانه پل ها، بازکردن مسیر روان آب ها، توجه به هشدارهای هواشناسی و اطلاع رسانی به موقع به جامعه هدف توسط ستاد و همه اعضا و نیز آماده کردن تجهیزات و ماشین آلات از بدیهی ترین ضروریات در این راستا خواهد بود.

فرماندار دشتی در بخش دیگری از سخنان خود بر ضرورت تقویت سفره‌های آب زیرزمینی تأکید کرد و گفت: باید با برنامه‌ریزی و اجرای اقدامات مناسب، از هدررفت آب در زمان بارندگی جلوگیری و این منابع برای تغذیه سفره‌های زیرزمینی مدیریت شود. وی افزود: مدیریت روان‌آب‌ها و استفاده از ظرفیت بارندگی‌ها برای تقویت منابع آب زیرزمینی باید مورد توجه جدی دستگاه‌های متولی قرار گیرد.

مقاتلی با اشاره به اهمیت مصوبات ستاد مدیریت بحران و جایگاه حقوقی این مصوبات خاطرنشان کرد: بسیاری از مصوبات ستاد مدیریت بحران با قید مستمر مصوب می شود که لازم است با مرور مستمر همه مصوبات و بخصوص مصوباتی که بصورت تخصصی مربوط به برخی دستگاه هاست پیگیری و در خصوص اجرای آنها اقدام شود.



وی در پایان عنوان کرد: پیشگیری، آمادگی و اقدام به‌موقع در مدیریت بحران می‌تواند از میزان خسارت‌های ناشی از حوادث طبیعی بکاهد و باید برای مدیریت روان‌آب‌ها، حفاظت از زیرساخت‌ها و کاهش آسیب‌پذیری شهرستان برنامه‌ریزی جدی صورت گیرد.