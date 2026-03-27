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۷ فروردین ۱۴۰۵، ۱۵:۴۴

دیدار مسئولان با خانواده شهید فراجا «حسین ساکی» در دورود 

دیدار مسئولان با خانواده شهید فراجا «حسین ساکی» در دورود 

دورود- معاون هماهنگ‌کننده انتظامی استان لرستان، به همراه جمعی از همکاران خود با سفر به شهرستان دورود، با خانواده شهید «حسین ساکی»، دیدار و گفت‌وگو کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ ایرج نظری، معاون هماهنگ‌کننده انتظامی استان لرستان، روز جمعه با هدف تکریم خانواده‌های معظم شهدا و ارج نهادن به مقام شامخ آنان، با حضور در شهرستان دورود، با خانواده شهید والامقام فراجا، شهید «حسین ساکی»، دیدار و گفت‌وگو کرد.

دیدار مسئولان با خانواده شهید فراجا «حسین ساکی» در دورود 

دیدار صمیمانه با خانواده شهید فدایی وطن

در این دیدار صمیمانه که با حضور جمعی از همکاران معاونت هماهنگ‌کننده انتظامی استان برگزار شد، سرهنگ نظری ضمن ابراز همدردی با خانواده معظم شهید، از رشادت‌ها و فداکاری‌های شهید حسین ساکی در راه برقراری امنیت و آسایش مردم تجلیل کرد.

وی تأکید کرد: شهدای فراجا با نثار خون پاک خود، امنیت پایدار را برای این مرزوبوم به ارمغان آوردند.

تکریم خانواده شهدا؛ رسالت همیشگی نیروی انتظامی

معاون هماهنگ‌کننده انتظامی لرستان در این دیدار، تکریم خانواده‌های معظم شهدا را یک وظیفه ذاتی و رسالت همیشگی نیروی انتظامی دانست و گفت: دیدار با خانواده شهدا، تجدید میثاق با آرمان‌های انقلاب اسلامی و تجدید بیعت با شهدایی است که جان خود را در راه وطن فدا کردند.

دیدار مسئولان با خانواده شهید فراجا «حسین ساکی» در دورود 

در این دیدار، از صبر و استقامت و ایستادگی خانواده معظم شهید حسین ساکی تجلیل به عمل آمد.

سرهنگ نظری با اشاره به جایگاه والای شهدا و خانواده‌های آنان، اظهار داشت: خانواده‌های شهدا با صبر و بردباری خود، الگویی بی‌نظیر از استقامت و وفاداری به نظام و انقلاب هستند و تکریم آنان کمترین کاری است که می‌توان در برابر ایثارگری‌هایشان انجام داد.

کد مطلب 6784806

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